Prix des billets d'avion : Action Climat suggère une "taxe grands voyageurs" inspirée du système des "miles"

Cette mesure vise à faire contribuer les usagers les plus fréquents du transport aérien.

(illustration) ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Comment inciter à moins prendre l'avion? Face à la réalité des chiffres du transport aérien de personnes, apanage d'une minorité de la population à l'échelle mondiale, le Réseau Action Climat propose l'introduction d'une "taxe grands voyageurs" visant les principaux utilisateurs d'avions, souvent parmi les "riches urbains".

Cette mesure vise à s'attaquer aux émissions de gaz à effet, causées par un nombre limité de personnes. Selon une étude de la revue Global Environmental Change publiée en 2020, "seulement" 11% de la population mondiale avait pris l'avion en 2018, et 4% au plus pour des vols internationaux. Selon la même source, 1% de la population mondiale est responsable de 50% des émissions de CO2 dues à l'aviation commerciale.

Ainsi, pour Action Climat, les solutions technologiques comme les carburants de synthèse ou les biocarburants "sont insuffisantes à elles seules pour respecter l'accord de Paris, et il est impératif de réduire dès maintenant le trafic" aérien qui pesait pour 7% des émissions françaises de CO2 en 2019, souligne cette fédération de groupes environnementaux dans une étude.

Concentrer l'effort

Leur mesure phare est la création d'une "taxe grands voyageurs" qui fonctionnerait à l'inverse du système de fidélités des "miles": plus un passager prend l'avion, plus le prix unitaire d'un billet augmente. Selon la modélisation du Réseau Action Climat, cette mesure "permettrait de baisser les émissions du secteur aérien de 13,1%, tout en faisant peser l'essentiel de l'effort sur les passagers les plus réguliers et en générant 2,5 milliards (d'euros) de recettes".

Elle contribuerait également, selon l'étude, à "sécuriser la relance ferroviaire" ainsi qu'à "améliorer l'équité fiscale entre les Français".

Parmi d'autres propositions figurent l'interdiction des jets privés, la suppression des vols courts ou l'instauration d'un quota d'un aller-retour par an et par personne. Selon l'étude, le transport aérien est utilisé "surtout par les personnes aisées, urbaines, diplômées et plutôt jeunes pour partir en vacances".

Les 20% des ménages les plus aisés concentrent ainsi 42% des émissions de l'aérien, très majoritairement pour leurs loisirs.