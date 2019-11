Prix de l'humour politique : Castaner, Balkany et Ndiaye parmi les premiers sélectionnés

En attendant de dévoiler deux autres sélections en janvier et en mars prochain, le jury du prix « Press Club, humour et politique » 2020 a sélectionné une première série de « petites phrases » pour récompenser l'auteur de la traditionnelle saillie la plus drôle de l'année en politique.Le millésime précédent avait vu le sacre d'Édouard Philippe. À la question de savoir si tout remontait à Matignon, le Premier ministre avait répondu : « Non, seulement les emmerdes ».Décerné par un jury présidé par Olivier de Lagarde, la 17e édition du prix sera remise au printemps. Voici la sélection de décembre : Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret : « J'ai commencé la politique avec ma femme, nous étions riches. On a fini pauvres », à l'issue du deuxième jour de son procès, le 14 mai. Ian Brossat, porte-parole du Parti communiste se plaignant du leader écologiste Yannick Jadot qui aurait pris la grosse tête : « Fort heureusement, la saison du melon s'achève », dans un article de Libération publié le 2 septembre. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur : « Depuis que je suis ministre, mes nuits sont moins agitées », dans un article de Gala le 11 septembre. Pierre Charon, sénateur LR, à propos du bureau politique de son parti après la déroute des élections européennes : « On était dans une espèce de réunion de famille pour veiller un mort. Sauf que le mort continuait de parler », dans une interview à Public Sénat le 28 mai François Fillon, ancien Premier ministre, à propos de la crise des « gilets jaunes » : « Moi j'ai mis 2,5 millions de personnes dans la rue quand j'ai fait la réforme des retraites... Macron est un petit joueur », une déclaration faite lors d'un salon à Genève, le 10 octobre. Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, la veille de la grève RATP de septembre dernier : « Demain matin, j'utilise ma voiture de fonction comme tous les jours. Je serai de tout cœur ...