Prix de l'électricité : nouvelles hausses en perspective

Selon une note de la Commission de régulation de l'énergie révélée par Le Figaro , les investissements dans le réseau ainsi que la transition énergétique vont se répercuter sur la facture d'ici 2024.

(illustration) ( AFP / DAMIEN MEYER )

Face à la demande, les lignes électriques de France sont appelées à se renforcer, avec des conséquences sur le portefeuille des consommateurs. Les opérateurs électriques RTE et Enedis demandent une hausse de 1,4% des prix de l'électricité, selon la Commission de régulation de l'énergie (CRE), citée par Le Figaro . Le "gendarme" français de l'énergie a présenté sa dernière consultation sur les tarifs de réseau, qui table sur une augmentation annuelle de 50 euros pour la ligne correspondant à l'utilisation des réseaux publics sur la facture d'électricité des particuliers. Selon la CRE , cette hausse annuelle devrait toutefois être moindre, comprise "entre 13 et 23 euros par consommateur à l'horizon 2024". Les derniers arbitrages sur l'augmentation de la facture seront effectués début 2021. "Faire moins que 20 euros", ce sera compliqué", a estimé le président de la CRE, Jean-François Carenco, dans les colonnes du Figar o.

Les raccordements ont leur coût

L'utilisation élargie de l'électrique fait peser une tension croissante sur les réseaux d'approvisionnement. A lui seul, le coût du transport des électrons représente ainsi 30% de la facture totale, completée par les taxes et la consommation. Autre facteur : l'autoproduction croissante d'énergies renouvelables (via panneaux solaires par exemple) et le développement du solaire et de l'éolien, qui nécessitent de nouveaux raccordements et l'extension du réseau. "Chaque année, l'équivalent en énergies renouvelables de deux tranches nucléaires est raccordé par Enedis et RTE, réparti sur tout le territoire et sur des milliers de sites", explique ainsi le patron de la CRE, dont les décisions font autorité en matière de tarifs d'électricité.

Du côté des économies, la CRE met en avant l'apport du compteur intelligent Linky, progressivement déployé sur le territoire. "Il permettra des économies progressives sur les charges d'exploitation du réseau de 358 millions d'euros par an", indique ainsi Jean-François Carenco.