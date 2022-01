Prix de l'électricité : le gouvernement promet un soutien pour empêcher les arrêts de production dans l'industrie

Le PDG d'EDF avait estimé lundi que les entreprises qui n'avaient pas acheté leur électricité à l'avance étaient "imprévoyantes".

Sur le marché spot (de court terme), les prix de l'électricité ont été "multipliés par cinq", a souligné la ministre. ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Pour éviter d'éventuelles pénuries de matières premières, le gouvernement veut apporter un soutien aux entreprises qui seraient tentées d'arrêter leur production à cause de la flambée des prix de l'électricité, a indiqué la ministre de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher mercredi 5 janvier.

"Si des entreprises ont des difficultés de trésorerie à cause de l'énergie, qu'elles prennent contact avec les services de l'État en région, parce que nous trouvons des solutions de trésorerie", a dit la ministre déléguée chargée de l'Industrie au micro de BFM Business .

Alors que le gouvernement s'est engagé à limiter à 4% la hausse de la facture d'électricité pour les particuliers en 2022, il est aussi en train de discuter avec EDF pour "voir ce qu'il est possible de faire" pour aider les entreprises qui menacent d'arrêter leur production "parce que cela devient insupportable économiquement de produire" , a-t-elle ajouté.

Sur le marché spot (de court terme), les prix de l'électricité ont été "multipliés par cinq" , a-t-elle rappelé.

À l'heure actuelle, aucune mesure "n'a encore été arrêtée" avec EDF, a précisé la ministre. Elle a également souligné que certaines entreprises "pour des raisons parfois tout à fait justifiées n'ont pas pu acheter leur électricité en avance".

Des entreprises "imprévoyantes" ?

Elle répondait ainsi aux propos, lundi, du PDG d'EDF Jean-Bernard Levy, qui avait estimé que ces entreprises étaient "imprévoyantes" de ne pas s'être "couvertes" convenablement face à la hausse des cours, tout en admettant qu'il allait falloir regarder "commercialement" ce qui peut être fait "pour des situations particulières".

Globalement, le faible coût de l'électricité en France pour les industriels, permis par le nucléaire dans certains quotas définis à l'avance, "est essentiel", et "explique que nous avons les deux derniers sites d'aluminium en fonctionnement en Europe, les autres se sont arrêtés", a relevé la ministre. Les usines d'aluminium et de métallurgie en général sont les plus grandes consommatrices d'électricité.

Agnès Pannier-Runacher s'est par ailleurs employée à rassurer EDF sur la "stratégie à long terme" de la France en matière de développement du nucléaire. "Nous prendrons nos responsabilités en tant qu'actionnaire" a-t-elle assuré. Le PDG d'EDF avait demandé lundi à l'État de lancer d'urgence des actions "concrètes" pour la construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France.