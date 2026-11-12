Prix à la pompe : "La tendance est à la baisse" mais "tout ça est très fragile", met en garde le PDG de Coopérative U

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Le PDG de Coopérative U Dominique Schelcher s'est réjoui de la baisse du prix des carburants, tout en appelant à la prudence, car "si demain le président Trump fait une nouvelle déclaration vindicative contre l'Iran, ça peut aller dans l'autre sens", a-t-il expliqué sur BFMTV/RMC ce jeudi 12 novembre.

Une "bonne nouvelle". Au micro de BFMTV/RMC ce jeudi 12 novembre, le PDG de Coopérative U Dominique Schelcher s'est montré optimiste sur la poursuite d'une baisse du prix des carburants, tout en soulignant que cette tendance restait "fragile".

"La tendance (des prix, ndlr) du pétrole est à la baisse" et a "démarré avec la libération des stocks stratégiques, bien sûr", a-t-il expliqué. Cette "bonne nouvelle" résulte aussi, selon le PDG de Coopérative U, de stocks de pétrole "corrects" car "globalement, dans le monde entier, la consommation est moindre". "Mais tout ça est très fragile", a nuancé Dominique Schelcher. "Si demain le président Trump fait une nouvelle déclaration vindicative contre l'Iran, ça peut aller dans l'autre sens. Donc, on est très prudent."

Conséquence de cette envolée des prix du carburant depuis plusieurs mois, les Français "arbitrent" et "se déplacent moins". Dans le réseau de la Coopérative U, la consommation de carburant a baissé de 10% de janvier à octobre, par rapport à la même période en 2025. En octobre, quand les prix affichés étaient les plus hauts jamais enregistrés depuis le début de la guerre en Iran, la chute sur un an de la consommation de carburant a atteint 28 % dans le réseau Coopérative U, a poursuivi Dominique Schelcher. De son côté, le syndicat professionnel des pétroliers (Ufip) évalue la baisse de la consommation de carburants routiers en France à 4,8 % sur un an pour les neuf premiers mois de l’année.

Tension dans le Grand-Est

Pour amortir l'impact de la hausse des prix à la pompe depuis le début du conflit au Moyen-Orient, déclenché fin février par des frappes des États-Unis et d’Israël sur l'Iran, le gouvernement a débloqué début novembre 10 millions de barils de gazole issus des stocks stratégiques de carburant, qu'il vend à prix coûtant aux distributeurs pendant trois mois. Alors que le litre de gazole était vendu en moyenne au 31 octobre dernier à 2,37 euros, il valait jeudi 2,17 euros, soit un recul d'environ 20 centimes, selon une analyse par l'AFP de données publiques portant sur 9.100 stations environ. Côté essence, le prix de l'E10 a baissé de 8 centimes sur la même période, passant de 2,10 à 2,02 euros de litre (moyenne sur environ 7.200 stations), selon la même source.

Par ailleurs, l'approvisionnement en carburant est en tension dans le Grand-Est. En cause, le très bas niveau du Rhin ne permet pas le réapprovisionnement habituel des dépôts pétroliers. "On cherche des solutions", a déclaré Dominique Schelcher, en assurant qu'"il y a des trains qui livrent du carburant venant du Sud". De plus, "on a fait appel à l'Allemagne pour traverser le Rhin et alimenter les dépôts pétroliers", a-t-il détaillé. Selon les données mises en ligne par le gouvernement, 22 % des stations-service du Grand-Est subissaient au moins une rupture de distribution sur un carburant à 9H00 jeudi (contre 21 % la veille à 17H00).

Le PDG de la Coopérative U a également commenté sur BFMTV/RMC la hausse du SMIC de 1,6% à partir de décembre, annoncé par le gouvernement lundi. "C'est très bien pour les salariés", s'est-il réjoui, mais "pour beaucoup d'entreprises, ça va être difficile". "Le gouvernement prévoit d'alléger encore les aides aux entreprises sur les salaires, mais ce ne sera pas possible à un moment où le coût du travail est le plus élevé", a-t-il ajouté. Pour baisser les charges aux entreprises, Dominique Schelcher a ainsi proposé de financer une partie de la protection sociale avec une augmentation de la TVA sur les produits importés de l'étranger.