Prix à la consommation: Michel-Edouard Leclerc souhaite "casser la gueule à l'inflation"

( AFP / JOEL SAGET )

Michel-Edouard Leclerc prévoit une baisse de l'inflation pour le début de l'année 2024, alors que les négociations commerciales annuelles - dont il espère sortir gagnant - sur les prix des produits de consommation se poursuivent entre industriels et distributeurs.

"On va aller chercher des poches de baisse de prix, on va aller casser la gueule à l'inflation, et on va arriver avec une inflation, je pense, - fin janvier, début février - qui sera au moins moitié moins que l'année dernière", a promis mardi matin le patron des centres E.Leclerc, sur France 2.

Michel-Edouard Leclerc assure que les distributeurs, dont il est l'un des fers de lance, sont alliés pour demander aux industriels "de la déflation, de la baisse des prix, parce qu'ils se sont trop +sucrés+ l'année dernière".

"C'est pas joué", a tempéré le dirigeant: "Beaucoup d'industriels demandent encore des hausses de 6 à 8%." Pour justifier cette hausse, les industriels mettraient en avant l'inflation du "prix du conditionnement", selon lui.

Certains secteurs devraient connaître une baisse des prix plus rapide. "Il y a des marchés de matières premières comme celles des céréales ou du café où cela a bien baissé". "On parle du prix des pâtes, on parle du prix de la farine", a précisé Michel-Edouard Leclerc.

Les négociations commerciales annuelles ont lieu chaque année pour fixer les conditions (prix d'achat, place en rayon, calendrier promotionnel...) auxquelles les supermarchés vont s'approvisionner toute l'année auprès de leurs fournisseurs agro-industriels.

Ces discussions se concluent habituellement le 1er mars, mais le gouvernement a décidé de les avancer de quelques semaines en espérant une répercussion plus rapide dans les prix en rayon des baisses du coût de certaines matières premières.

"Tout le monde a des raisons de filer sa facture à l'autre, en aval", déplore M. Leclerc, pointant du doigt l'attitude des industriels.

L'inflation, encore élevée ces derniers mois, n'a cependant pas empêché les Français de "beaucoup consommer pendant les fêtes", se satisfait-il, dressant un bilan de la fin de l'année 2023. "L'économie française a tenu son rang du point de vue de la consommation."