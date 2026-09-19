Privés de déplacement à Marseille, les ultras du PSG ont droit à un lot de consolation avant le Classique
Un maigre lot de consolation. Interdits de déplacement dans les Bouches-du-Rhône dimanche soir pour le Classique, les ultras du PSG auront l’occasion de soutenir leurs joueurs ce samedi . Ils pourront en effet assister à l’ultime entraînement de la bande de Luis Enrique au campus de Poissy, lequel était prévu à huis-clos. Des enfants accompagnés par la Fondation PSG seront également de la partie.
Les fumigènes pourraient donc être de sortie avec quelques heures d’avance, en attendant le grand rendez-vous de dimanche soir. Lequel promet d’être particulièrement serré, à en croire Luis Enrique.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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