Privés de déplacement à Marseille, les ultras du PSG ont droit à un lot de consolation avant le Classique

Privés de déplacement à Marseille, les ultras du PSG ont droit à un lot de consolation avant le Classique

Un maigre lot de consolation. Interdits de déplacement dans les Bouches-du-Rhône dimanche soir pour le Classique, les ultras du PSG auront l’occasion de soutenir leurs joueurs ce samedi . Ils pourront en effet assister à l’ultime entraînement de la bande de Luis Enrique au campus de Poissy, lequel était prévu à huis-clos. Des enfants accompagnés par la Fondation PSG seront également de la partie.

Les fumigènes pourraient donc être de sortie avec quelques heures d’avance, en attendant le grand rendez-vous de dimanche soir. Lequel promet d’être particulièrement serré, à en croire Luis Enrique.…

TB pour SOFOOT.com