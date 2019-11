Privatisation de la Française des jeux : «Le prix de l'action sera entre 16,50 et 19,90 euros»

Le coup d'envoi est donné. Dès ce jeudi 7 novembre, les particuliers pourront acheter des parts dans la Française des jeux (FDJ). Voilà des mois que le gouvernement prépare cette privatisation historique. Alors que l'Autorité des marchés financiers (AMF) va annoncer que l'action sera mise en vente entre 16,50 € et 19,90 € - le prix définitif du titre sera établi le 21 novembre prochain - le ministre de l'Économie Bruno Le Maire détaille en exclusivité au Parisien -Aujourd'hui-en-France cette introduction en Bourse ouverte aux Français.Pensez-vous que cette privatisation sera un succès populaire ?BRUNO LE MAIRE. Je le souhaite. Pour les Français, c'est l'occasion de diversifier leurs placements, à un moment où les taux sont bas et où les livrets A et les comptes épargne rapportent peu. Placer son argent dans les entreprises françaises comme la FDJ est un bon moyen pour avoir un meilleur rendement.L'Etat met en vente ses parts. Quelle proportion des actions sera réservée aux particuliers ?Actuellement, l'Etat possède 72 % de la FDJ. Il va en garder 20 % car cela nous permettra de continuer à peser sur la gouvernance et les choix stratégiques. Nous allons donc céder 52 %. Sur cette cession, nous sommes prêts à en réserver jusqu'à un tiers aux particuliers (NDLR Soit environ 17 %). C'est une part très significative.Quelle est la marche à suivre pour les particuliers qui souhaitent acheter des actions FDJ ?La souscription est ouverte à compter du jeudi 7 novembre et jusqu'au mardi 19 novembre à 20 heures, pour les particuliers. Pour pouvoir acheter des actions FDJ, vous devez avoir un compte titre ou un plan d'épargne en actions (PEA). Enfin, les particuliers bénéficieront de conditions préférentielles.Lesquelles ?Nous avons prévu des conditions très incitatives pour les particuliers : une décote de 2 % pour toute action achetée et une action gratuite pour dix actions achetées dès lors que l'on ...