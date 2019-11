Privatisation de la FDJ : plus de 600 millions d'euros d'actions demandés par les particuliers

« C'est au-delà de toutes nos espérances ». Les Français ont déjà demandé pour « plus de 600 millions d'euros » d'actions de la Française des Jeux, s'est réjoui mercredi le ministre de l'Economie et des finances Bruno Le Maire.Quasiment une semaine après le début de l'opération de privatisation de l'entreprise, « c'est au-delà de toutes nos espérances. C'est la preuve que le pari de l'actionnariat populaire est un pari gagnant », a ajouté le ministre lors d'une audition devant les sénateurs. LIRE AUSSI > Privatisation de la Française des jeux : les particuliers sont séduitsCette somme correspond à la tranche destinée à être allouée aux particuliers, précise-t-on à Bercy, le reste devant provenir des investisseurs institutionnels.Les particuliers intéressés peuvent cependant continuer à souscrire des actions Française des Jeux. Si le montant qui leur est réservé est dépassé, les souscriptions inférieures à 5 000 euros seront en effet prioritaires. Ceux qui auront demandé plus n'obtiendront en revanche qu'une partie de leur demande, afin de satisfaire le maximum d'investisseurs.Objectif : ramener les Français vers la BourseAu total, avec une fourchette de prix comprise entre 16,50 et 19,90 euros par action, l'État espère tirer entre 1,6 et 1,9 milliard d'euros de l'opération, selon un calcul de l'AFP.Les particuliers ont jusqu'au 19 novembre pour souscrire, tandis que les investisseurs institutionnels ont un jour de plus, soit jusqu'à la veille de l'introduction en Bourse de la société prévue le 21 novembre. LIRE AUSSI > Privatisation de la Française des jeux : attention aux sites frauduleuxLe gouvernement compte sur la privatisation de la FDJ pour ramener les Français vers la Bourse, envers laquelle ils sont plutôt frileux et alors que le niveau d'épargne est très élevé en France. Les particuliers bénéficient ainsi d'une décote de 2 % sur le prix des ...