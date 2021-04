Prison: "Refuser l'angélisme" autant que le "tout-répressif", prône Castex

Le Premier ministre Jean Castex visite le chantier de construction d'une prison, à Lutterbach, le 20 avril 2021 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le Premier ministre Jean Castex a appelé mardi à "refuser l'angélisme du déterminisme social autant que la démagogie du tout-répressif", lors d'une visite du chantier d'un centre pénitentiaire du Haut-Rhin inclus dans le plan décennal de création de 15.000 places de prison supplémentaires.

Le chef du gouvernement, accompagné du garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti, a défendu une politique pénale "qui laisse une large place aux peines alternatives" mais aussi "qui n'a de sens que si la société assume la réponse carcérale comme une peine certaine pour des faits les plus graves et les plus intolérables", lors d'un discours devant le futur centre pénitentiaire de Lutterbach, dans la périphérie de Mulhouse.

Or, pour "assumer cette politique", "nous avons besoin de places de prison supplémentaires", a défendu le Premier ministre qui a annoncé plus tôt les sites retenus pour la construction de nouvelles places de prison selon la deuxième phase du "Plan 15.000 places" lancé en début de quinquennat.

Le plan doit "mettre en chantier" 7.000 nouvelles places d'ici à 2022 et 8.000 supplémentaires doivent être livrées à l'horizon 2027.

Il prévoit en tout 18.000 créations de places mais également la suppression de 3.000. Le centre pénitentiaire de Lutterbach doit remplacer les établissements pénitentiaires de Mulhouse et Colmar jugés trop vétustes et offrant des conditions de détention "indignes".

"C'est sur la certitude de la peine et non sur sa sévérité que repose l'efficacité et l'effectivité de la justice", a encore lancé Jean Castex en paraphrasant le théoricien classique Beccaria, selon lui "plus que jamais d'actualité face aux violations de tous ordres de la loi républicaine".

"C'est l'ensemble de la chaîne - de l'indispensable prévention jusqu'à l'emprisonnement nécessaire - dont nous devons nous assurer qu'elle fonctionne de manière efficiente", a-t-il ajouté en considérant en outre que "la confiance des Français dans l'État pour les protéger de l'insécurité commence d'abord par une réponse systématique à la petite délinquance", en défendant la récente loi sur la justice de proximité.

Le programme global de 15.000 places supplémentaires est doté d'un budget d'environ 4,4 milliards d'euros, "le plan le plus important depuis quinze ans" selon le ministère de la Justice.

La France compte aujourd'hui 61.100 places de prison. En janvier 2020, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné la France et demandé qu'elle résorbe sa surpopulation carcérale et offre aux détenus un véritable recours pour mettre fin aux conditions de détention indignes.

