Prison pour les plus gros narcotrafiquants: Darmanin annonce son choix

Le ministre de la Justice Gerald Darmanin en visite à l'établissement pénitentiaire de Saint-Maur, près de Chateauroux, le 28 février 2025 ( POOL / Charles Bury )

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin doit annoncer mercredi soir quelle prison accueillera d'ici à fin juillet les cent narcotrafiquants les plus dangereux, auxquels il veut appliquer un nouveau régime carcéral d'isolement, extrêmement strict.

Le garde des Sceaux dévoilera son choix pour cette future prison de haute sécurité spécialisée au journal télévisé de 20H00 de France 2.

Quatre prisons sont en lice: Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), la maison centrale de Saint-Maur (Indre), le centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe (Sarthe) et la maison centrale d'Arles (Bouches-du-Rhône).

M. Darmanin a visité les quatre établissements ces dernières semaines. Lors de sa dernière visite vendredi, à la maison centrale de Saint-Maur (Indre), il a présenté un calendrier prévisionnel d'ici son ouverture prévue le 31 juillet: "un mois, un mois et demi de travaux, notamment de travaux technologiques pour ne pas qu'on communique vers l'extérieur, d'y revoir les services informatiques, et l'intégralité du site".

Cette période devra être utilisée pour "former les agents, faire les recrutements qu'il faut", renforcer les hôpitaux, "la police et la gendarmerie", mais aussi "le tribunal et la cour d'appel" de la zone concernée.

"Puis, l'arrivée des prisonniers" est prévue "entre mai et juin, pour que le 31 juillet, de façon définitive (...) les 100 premiers narcotrafiquants" soient accueillis.

En attendant, le narcotrafiquant Mohamed Amra, qui était l'homme le plus recherché de France et a été arrêté en Roumanie, a été incarcéré dans le centre déjà ultra-sécurisé de Condé-sur-Sarthe après sa remise à la France.

Son cas, après son évasion sanglante qui a coûté la vie à deux agents pénitentiaires en mai 2024, a plusieurs fois été invoqué par M. Darmanin pour justifier la création d'une nouvelle prison destinée aux trafiquants de stupéfiants et fondée sur un nouveau régime carcéral d'isolement inspiré de la lutte anti-mafia en Italie.

Dans un amendement à la proposition de loi sur la lutte contre le narcotrafic qui vient d'être déposé, le gouvernement propose des mesures telles que des fouilles intégrales après tout contact avec l'extérieur, des parloirs équipés d'hygiaphone ou encore un accès limité au téléphone. Les détenus pourraient y être affectés sur décision du garde des Sceaux pour une durée de quatre ans, renouvelable.

Ces dispositions ont été dénoncées par l'Observatoire international des prisons, qui les juge "attentatoires aux droits fondamentaux".