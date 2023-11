Prison avec sursis pour un imam pour apologie du terrorisme

L'imam de la mosquée de Beaucaire condamné à huit mois de prison avec sursis à Nîmes pour apologie du terrorisme et provocation à la haine ou à la violence, en lien avec le conflit israélo-palestinien ( AFP / LOIC VENANCE )

L'imam de la mosquée de Beaucaire (Gard) a été condamné à huit mois de prison avec sursis jeudi à Nîmes pour apologie du terrorisme et provocation à la haine ou à la violence, en lien avec le conflit israélo-palestinien.

Interpellé dans la nuit de lundi à mardi et placé en détention provisoire, le prévenu de 32 ans, jugé en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Nîmes, était poursuivi pour avoir publié le 12 octobre sur Facebook des propos issus d'un hadith (parole attribuée à Mahomet et consignée dans la tradition islamique) appelant à "combattre" et "tuer" les juifs.

L'imam a également été interdit d'exercer pendant un an et condamné à une peine d'inéligibilité d'un an.

Cette publication de l'imam avait été postée cinq jours exactement après la sanglante attaque du mouvement islamiste armé palestinien Hamas sur le sol israélien depuis la bande de Gaza qu'il contrôle.

Selon les autorités israéliennes, au moins 1.400 personnes ont été tuées en Israël depuis le début de la guerre, en majorité des civils et la plupart le jour de cette attaque, d'une ampleur et d'une violence inédites. Dans la bande de Gaza, plus de 9.000 personnes, dont 3.760 enfants, ont été tuées dans les bombardements israéliens qui ont suivi, selon un nouveau bilan du Hamas jeudi.

"J'avais mal compris ce hadith", s'est justifié l'imam de Beaucaire à la barre.

"Je ne l'aurais pas publié si j'avais vu cette ambiguïté. L'erreur est humaine, c'est une maladresse de ma part", a-t-il répété à plusieurs reprises, affirmant être "contre toutes les formes de terrorisme" et "du côté des opprimés, de n'importe quel camp qu'ils soient".

"Il n'y a pas d'ambiguïté sur la nature de cette publication, postée par une personne lettrée, dotée d'une aura importante de par sa fonction, sur un compte public d'un réseau social", a estimé Vincent Edel, pour le ministère public, rappelant que ces faits ont eu lieu "au moment où il y a(vait) des exactions entre Palestiniens et Israéliens".

"La publication de ce hadith est une maladresse ?", s'est agacée Me Andréa Assor-Doukhan, avocate de l'Organisation juive européenne (OJE), partie civile : "Dans des esprits trop malléables, ces messages peuvent très mal s'imprimer et conduire à des passages à l'acte violents et de terrorisme. Le fascisme et le nazisme n'appartiennent pas au passé".

"Ne soyez pas dupes. Soyez lucides", a conclu l'avocate, s'adressant à la cour.

"Comment pouviez-vous ne pas comprendre ce hadith pourtant très explicite ? ", a interrogé le président, en rappelant que le prévenu est imam depuis dix ans et suivi sur Facebook par 2.000 internautes.

A la barre, quatre témoins de la défense ont loué les prêches "anti violence" de l'imam, ses discours "modérés" et "pacifistes", en reconnaissant toutefois la maladresse de cette publication.

Père de quatre enfants, de nationalité franco-marocaine, le religieux avait été interpellé à l'aéroport de Marseille-Marignane, de retour d'un pèlerinage à la Mecque, puis placé en garde à vue lundi soir, après dénonciation par le préfet du Gard, Jérôme Bonet, en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale.

Imam de la mosquée de Beaucaire, commune gardoise dirigée par Julien Sanchez, vice-président du Rassemblement national (extrême droite), le prévenu, qui exerce depuis 2014, avait auparavant servi dans les mosquées de Valdegour puis du Chemin bas d'Avignon, deux quartiers paupérisés de Nîmes.

Après la condamnation de l’imam, le maire de Beaucaire a indiqué dans un communiqué qu'il allait "écrire au Ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, Ministre délégué aux cultes, afin de savoir quelles mesures l’Etat entend prendre pour s’assurer que les prêches eux-mêmes n'incitent pas à la haine".