Prise d'otages dans un supermarché en Colombie : le président sur place

Des soldats déployés à Cathagène le 24 novembre 2026 en raison d'un prise d'otages dans un supermarché ( AFP / Manuel PEDRAZA )

Le président colombien Abelardo de la Espriella est arrivé mardi soir à Carthagène, dans le nord du pays, pour superviser les opérations de libération d'une vingtaine d'otages retenus dans un supermarché par des hommes armés, a indiqué la police à l'AFP.

Le chef de l'Etat, qui a été escorté par un cortège de voitures et de motos de police, doit suivre l'opération de sauvetage aux côtés du ministre de la Défense et des chefs de la police, a-t-il été précisé.

La prise d'otages a commencé dans la matinée, quand les assaillants se sont réfugiés dans le supermarché après une tentative ratée d'attaque d'un fourgon blindé, selon le président colombien.

Des images diffusées dans les médias et sur les réseaux sociaux ont montré des hommes masqués armés de fusils aux côtés d'otages agenouillés à l'intérieur du supermarché nommé Exito.

Sur les 30 personnes initialement détenues, 10 au total ont été relâchées, selon un décompte de la police locale auprès de l'AFP à 19H00 (00H00 GMT mercredi). Parmi elles, neuf sont des femmes âgées.

Les forces de l'ordre encerclent le bâtiment et en ont coupé l'électricité, ont constaté des journalistes de l’AFP, qui ont également vu des agents accroupis à l'entrée du magasin, arme au poing, ainsi que des tireurs d'élite prendre position sur les toits voisins.

Au cours de la nuit, le déploiement des forces de l'ordre s'est intensifié, avec l'arrivée de troupes d'infanterie de marine et de troupes spéciales de l'armée.

"Mon fils est là-bas (...) Il n'est pas rentré du travail et ne répond pas au téléphone, je pense qu'ils l'ont enlevé", a indiqué à l'AFP Jacob Pérez, père d'un des employés du supermarché.

M. de la Espriella a confirmé le déploiement des forces spéciales de l'armée et de la police. "Je garantis au peuple colombien que nous libérerons ces gens", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse dans la journée.

2 millions de dollars

Le chef de l'Etat a indiqué que cette prise d'otages relevait de la criminalité ordinaire, écartant toute implication des groupes armés ayant commis plusieurs attentats à travers le pays ces derniers mois.

Selon les médias locaux, les preneurs d'otages exigent près de 2 millions de dollars, deux véhicules blindés et un sauf-conduit. L'AFP n'a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante.

Carthagène est une ville portuaire des Caraïbes célèbre pour sa vieille ville fortifiée datant de l'époque coloniale, ses complexes touristiques en bord de mer et ses croisières.

Cette prise d'otages intervient quelques heures après qu'un attentat à la voiture piégée a détruit la façade du siège du gouvernement local à Villavicencio, une ville du centre du pays, faisant 25 blessés.

M. de la Espriella a imputé à des dissidents des ex-Farc la responsabilité de cette attaque qui a coïncidé avec le jour du 10e anniversaire d'un accord de paix historique avec cette guérilla marxiste.

Le dirigeant de droite dure, arrivé au pouvoir en août, a lancé une vaste offensive contre les groupes armés alors que le pays connaît sa pire vague de violence en dix ans sur fond de flambée du narcotrafic.

L'accord de paix du 24 novembre 2016 avec les Farc, alors la plus puissante guérilla du continent, avait apporté la paix à une grande partie de la Colombie.

Mais divers groupes armés, parmi lesquels des paramilitaires et des dissidents des Farc opposés à l'accord, ont intensifié leurs attaques ces dernières années.

"Le narcoterrorisme est désespéré car nous le combattons avec détermination", a estimé M. de la Espriella, un proche du président américain Donald Trump.