Priscilla Kolibea Mante, la Ghanéenne qui veut soigner l'épilepsie avec des plantes

En Afrique, la science au féminin (4). Pour cette chercheuse en pharmacologie, un ver pourrait être responsable, dans certains cas, de « la troisième maladie neurologique la plus répandue au monde ».

Elle fait le pari que l'Afrique recèle des trésors inexploités, que ses forêts cachent des médicaments révolutionnaires. Dans son laboratoire à l'ouest de l'immense campus d'Accra, au Ghana, les éprouvettes de Priscilla Kolibea Mante regorgent de Cryptolepis. Quand la pharmacopée traditionnelle utilise cette plante courante des forêts d'Afrique de l'Ouest pour traiter la malaria, la pharmacienne, elle, pense que ces feuilles pourraient aussi agir sur le système neurologique et avoir un effet sur l'épilepsie. Alors ses microscopes électroniques sont aux aguets, prêts à traquer le moindre signe nouveau, la moindre preuve de cette intuition forte qui taraude la jeune femme.

A 34 ans, Priscilla Kolibea Mante pourrait pantoufler dans l'un des nombreux laboratoires privés qui lui ont fait des offres en or de par le monde. Mais gagner plus d'argent n'est pas le moteur de cette scientifique qui rappelle que la « recherche en Afrique est un moyen pour nous de résoudre nos problèmes ». Alors elle reste sur son continent et, en avançant dans sa carrière, espère bien faire aussi avancer la recherche.

Au très réputé lycée Wesley Girls'Senior High School de Cape Coast, c'est parce qu'elle s'ennuyait en cours d'économie que Priscilla Kolibea Mante a jeté un œil dans la section d'à côté, qui faisait la part belle aux mathématiques, à la physique et à la biologie. L'année scolaire est largement entamée ; ses parents, professeurs en sciences humaines, l'ont nourrie à l'histoire, la philosophie et la géographie, mais elle décide tout à coup de s'affranchir de cette pression et de faire le grand saut vers l'inconnu. Bien qu'arrivée en cours d'année dans la section « sciences dures », elle s'assure un atterrissage remarqué avec 100 % de réussite dès son premier contrôle.

