Prisca Thevenot, une "marcheuse" de la première heure, porte-parole du gouvernement

Prisca Thevenot, alors secrétaire d'État à la Jeunesse et au Service national universel, à Paris le 25 septembre 2023 ( AFP / JOEL SAGET )

Prisca Thevenot, qui va être nommée porte-parole du gouvernement jeudi, a pris du galon après six mois au secrétariat d'Etat à la jeunesse: une nouvelle étape pour cette "marcheuse" de la première heure, habituée des plateaux de chaînes d'information en continu.

Celle qui se décrit comme "un pur produit de l'école républicaine" va succéder à Olivier Véran à un poste très exposé médiatiquement, notamment pour rendre compte du Conseil des ministres et répondre aux questions tous azimuts de la presse. Le nouveau Premier ministre Gabriel Attal connaît bien la fonction, qu'il a occupée de 2020 à 2022.

"Attal adore" Prisca Thevenot et l'a "poussée" pour le porte-parolat, affirme à l'AFP une source au sein du parti présidentiel.

Dans la précédente équipe d'Elisabeth Borne, elle était entre autres chargée de mettre en musique "le service national universel" (SNU), qui ne concerne à ce stade que des jeunes volontaires, et dont l'éventuelle généralisation suscite de vives résistances.

La secrétaire d'Etat s'était avancée, le 19 septembre, en évoquant une "obligation" et "une généralisation" du SNU, avant d'être corrigée le lendemain par... le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, sur ce projet toujours en suspens.

Dans le gouvernement Borne, Prisca Thevenot a "été discrète, effacée" par l'omniprésence de Gabriel Attal à l'éducation, "ça a été compliqué d'exister", raconte une source macroniste.

Prisca Thevenot, 38 ans, avait été élue députée des Hauts-de-Seine en juin 2022, après avoir écumé les plateaux de chaîne d'information en continu, comme porte-parole du parti présidentiel.

La candidate Renaissance n'avait eu aucune difficulté à l'emporter dans la 8e circonscription des Hauts-de-Seine et ses villes cossues de Meudon, Chaville et Sèvres. Le député macroniste sortant Jacques Maire avait dénoncé un parachutage, une "injustice".

Née à Strasbourg, fille d'immigrés mauriciens, Prisca Thevenot a grandi dans le quartier populaire du Maroc à Stains (Seine-Saint-Denis), "à la périphérie de la périphérie".

Gabriel Attal alors ministre de l'Éducation et de la Jeunesse et la secrétaire d'État à la Jeunesse et du Service national universel Prisca Thevenot (G), à Paris le 28 août 2023 ( AFP / Bertrand GUAY )