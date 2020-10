Prior : "Qu'il soit sanctionné à hauteur de son mensonge"

Vraisemblablement mordu au visage par son adversaire Ousseynou Thioune à la fin de Valenciennes-Sochaux samedi, le portier nordiste Jérôme Prior a vu le Lionceau l'accuser d'insultes racistes pour expliquer ce geste. Après avoir porté plainte ce lundi, l'ancien Girondin pose sa vérité.

Prior aurait été mordu par Thioune

"Il m'accuse d'avoir tenu des propos racistes, c'est un sujet sur lequel il ne faut pas plaisanter, parce que c'est grave. C'est totalement faux, c'est juste incroyable. Je veux qu'il soit jugé devant un tribunal pour ses propos."

Non, je n'ai pas trouvé. C'était un match engagé sur le terrain, assez athlétique, mais il n'y avait pas un mauvais fond. C'est à la fin du match que quelques joueurs se sont embrouillés entre eux, il y a une petite échauffourée et il s'est passé ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de gros débordement, moi je suis dans mon but, je ne sais pas tout ce qui se passe sur le terrain.Il ne s'est rien passé pendant le match, ou après, on le voit à la fin. Il a dit qu'il y avait eu une bousculade à un moment : je ne savais même pas que c'était lui. Il dit que je l'aurais insulté, alors qu'il n'y a rien eu. On a vu lors de l'affaire Álvaro-Neymar qu'il y avait des gens spécialisés pour lire sur les lèvres, ces gens-là feront leur boulot. Sa morsure, c'est comme un coup de poing, ce sont des choses qui ne devraient pas avoir lieu sur un terrain de foot. Pour moi, c'est à la Ligue de gérer.Je n'accepte pas qu'on puisse dire que j'ai tenu des propos comme cela. Ce sont des mensonges, c'est une certaine diffamation, ce n'est pas acceptable. C'est pour cela que je suis allé porté plainte ce matin au commissariat de Valenciennes, le club a fait de même et m'accompagnera jusqu'au bout. Il m'accuse d'avoir tenu des propos racistes, c'est un sujet sur lequel il ne faut pas plaisanter, parce que c'est grave. C'est totalement faux, c'est Lire la suite de l'article sur SoFoot.com