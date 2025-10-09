Principales réactions à l'accord sur la première phase du plan de paix à Gaza

Le président américain Donald Trump a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi qu'Israël et le Hamas avaient approuvé la première phase de son plan pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza.

Cet accord, confirmé par Tel Aviv et le groupe armé palestinien et issu de nogiciations indirectes tenues à Charm el Cheikh, en Égypte, ouvre la voie à un cessez-le-feu, une libération des otages et à la résolution potentielle du conflit qui fait rage depuis deux ans dans l'enclave palestinienne.

Voici les principales réactions à l'international après ces annonces :

DONALD TRUMP, PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS

"Je suis très fier d'annoncer qu'Israël et le Hamas ont tous deux approuvé la première phase de notre plan de paix", a déclaré Donald Trump sur Truth Social.

"Cela signifie que TOUS les otages seront libérés très bientôt et qu'Israël retirera ses troupes jusqu'à une ligne convenue, première étape vers une paix forte, durable et éternelle", a ajouté Trump.

"Toutes les parties seront traitées équitablement ! C'est un GRAND jour pour le monde arabe et musulman, Israël, toutes les nations environnantes et les États-Unis d'Amérique, et nous remercions les médiateurs du Qatar, d'Égypte et de Turquie, qui ont travaillé avec nous pour faire de cet événement historique et sans précédent une réalité."

BENJAMIN NETANYAHU, PREMIER MINISTRE ISRAÉLIEN

"C'est un grand jour pour Israël", a déclaré Benjamin Netanyahu dans un communiqué.

"Demain, je réunirai le gouvernement pour approuver l'accord et ramener tous nos chers otages à la maison. Je remercie les soldats héroïques de Tsahal et toutes les forces de sécurité - c'est grâce à leur courage et à leurs sacrifices que nous sommes parvenus à ce jour."

"Je remercie du fond de mon cœur le président Trump et son équipe pour leur dévouement à cette mission sacrée qu'est la libération de nos otages."

"Avec l'aide de Dieu, nous continuerons ensemble à atteindre tous nos objectifs et à étendre la paix avec nos voisins."

HAMAS, GROUPE PALESTINIEN

"Nous apprécions grandement les efforts de nos frères et médiateurs au Qatar, en Égypte et en Turquie, et nous apprécions également les efforts du président américain Donald Trump visant à mettre fin à la guerre complètement et à réaliser un retrait complet de l'occupation de la bande de Gaza", a déclaré le Hamas dans un communiqué.

"Nous appelons le président Trump, les États garants de l'accord et toutes les parties arabes, islamiques et internationales à contraindre le gouvernement d'occupation à remplir pleinement ses obligations en vertu de l'accord et à l'empêcher de se soustraire ou de retarder la mise en œuvre de ce qui a été convenu.

"Nous saluons notre grand peuple dans la bande de Gaza, à Jérusalem et en Cisjordanie, et dans toute notre patrie et la diaspora, qui a fait preuve d'un honneur, d'un courage et d'un héroïsme inégalés, en affrontant les projets d'occupation fasciste qui les visaient, eux et leurs droits nationaux. Ces sacrifices et ces positions inébranlables ont fait échouer les plans d'assujettissement et de déplacement de l'occupation israélienne.

"Nous affirmons que les sacrifices de notre peuple ne seront pas vains et que nous resterons fidèles à notre engagement de ne jamais abandonner les droits nationaux de notre peuple jusqu'à ce que la liberté, l'indépendance et l'autodétermination soient réalisées."

ANTONIO GUTERRES, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES

"Je salue l'annonce d'un accord visant à garantir un cessez-le-feu et la libération des otages à Gaza, sur la base de la proposition avancée par le président Donald J. Trump. Je salue les efforts diplomatiques des États-Unis, du Qatar, de l'Égypte et de la Turquie qui ont permis cette percée indispensable", a déclaré Antonio Guterres dans un communiqué.

"J'exhorte toutes les parties concernées à respecter pleinement les termes de l'accord. Tous les otages doivent être libérés dans la dignité. Un cessez-le-feu permanent doit être garanti. Les combats doivent cesser une fois pour toutes. L'entrée immédiate et sans entrave des fournitures humanitaires et des matériaux commerciaux essentiels à Gaza doit être garantie. La souffrance doit cesser."

"Les Nations unies soutiendront la mise en œuvre intégrale de l'accord et intensifieront l'acheminement d'une aide humanitaire soutenue et fondée sur des principes, et nous ferons progresser les efforts de redressement et de reconstruction à Gaza.

"Je demande instamment à toutes les parties prenantes de saisir cette occasion unique d'établir une voie politique crédible pour mettre fin à l'occupation, reconnaître le droit à l'autodétermination du peuple palestinien et parvenir à une solution à deux États qui permette aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre en paix et en sécurité."

"Les enjeux n'ont jamais été aussi importants."

KEIR STARMER, PREMIER MINISTRE BRITANNIQUE

"Je me réjouis d'apprendre qu'un accord a été conclu sur la première étape du plan de paix du président Trump pour Gaza", a déclaré Keir Starmer dans un communiqué.

"C'est un moment de profond soulagement qui sera ressenti dans le monde entier, mais en particulier pour les otages, leurs familles et la population civile de Gaza, qui ont tous enduré des souffrances inimaginables au cours des deux dernières années."

"Cet accord doit maintenant être mis en œuvre dans son intégralité, sans délai, et s'accompagner de la levée immédiate de toutes les restrictions imposées à l'aide humanitaire vitale destinée à Gaza."

"Nous appelons toutes les parties à respecter les engagements qu'elles ont pris, à mettre fin à la guerre et à jeter les bases d'une fin juste et durable du conflit et d'une voie viable vers une paix à long terme."

(Bureaux de Reuters ; version française Augustin Turpin, édité par Blandine hénault)