Prince Philip : vie et mort du duc d'Edimbourg en 10 dates

De sa naissance en Grèce à son décès vendredi, voici les dates clés de la vie du prince Philip, époux de la reine Elizabeth II.

Naissance

10 juin 1921: Le prince Philippe de Grèce et du Danemark voit le jour sur une table de cuisine à Corfou. A l'âge de 18 mois, il fuit la Grèce avec sa famille lorsque son oncle le roi Constantin Ier est contraint d'abdiquer.

Scolarité

Mai 1939: À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Philip termine ses études au spartiate pensionnat de Gordonstoun en Écosse et rejoint la marine britannique.

Guerre

2 septembre 1945: Philip est présent dans la baie de Tokyo lorsque les Japonais capitulent. Pendant la guerre, il participe à la bataille de Crète et au débarquement des troupes alliées en Sicile.

Mariage

20 novembre 1947: Philip épouse la princesse Elizabeth. Ils se sont rencontrés en 1939 alors qu'Elizabeth avait 13 ans et lui 18, et sont restés en contact pendant la guerre. Ayant renoncé à ses titres grecs et danois, Philip devient duc d'Édimbourg peu avant son mariage.

Trône

6 février 1952: Le roi George VI meurt alors qu'Elizabeth se trouve au Kenya dans le cadre d'une tournée du Commonwealth. La princesse devient reine. Philip est contraint d'abandonner sa carrière navale.

Caritatif

1956: Il lance le Duke of Edinburgh's Award scheme, un programme conçu pour enseigner aux jeunes l'autonomie et leur donner le goût du service public. Des millions de jeunes y ont depuis participé.

Noces d'or

20 novembre 1997: Le prince Philip et la reine Elizabeth célèbrent leurs noces d'or (50 ans de mariage). Dans un rare hommage public, la monarque déclare que son mari "est quelqu'un qui n'accepte pas facilement les compliments mais il a tout simplement été mon roc pendant toutes ces années".

Longévité

18 avril 2009: Le duc d'Édimbourg décroche le record de longévité des conjoints des souverains au Royaume-Uni, auparavant détenu par la reine Charlotte, épouse de George III pendant 57 ans.

Honneur

10 juin 2011: La reine fait de son mari Lord-grand-amiral, chef titulaire de la marine britannique, à l'occasion de son 90e anniversaire.

Retraite

4 mai 2017: Buckingham Palace annonce que le prince Philip prendra sa retraite de ses fonctions publiques au cours de l'été.