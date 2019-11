Primes, rallonges budgétaires... le «plan d'urgence pour l'hôpital» du gouvernement

Six jours après la grande journée de manifestation des personnels médicaux et paramédicaux, et dix jours avant une nouvelle série d'actions, Edouard Philippe et Agnès Buzyn ont présenté mercredi 20 novembre au ministère de la Santé le « Plan pour l'hôpital » annoncé par Emmanuel Macron le 14 novembre.Un plan âprement discuté, jusque tard mardi soir, entre les ministères concernés. Un plan très attendu, pour ne pas dire de la dernière chance, puisqu'il fait suite à deux autres plans, celui de 70 millions d'euros pour les urgences, annoncé en juin, et celui de 750 millions d'euros sur quatre ans destiné à tout l'hôpital, dévoilé en septembre. Ce mercredi matin, l'exécutif était donc attendu sur plusieurs marqueurs de la relance de l'attractivité de l'hôpital : revalorisation des salaires et carrières, conditions de travail, gouvernance avec les médecins, investissement...« Nous avons entendu » le malaise à l'hôpital, a commencé le Premier ministre Edouard Philippe qui a dit vouloir être « à la hauteur des attentes », avec douze mesures représentant un effort de 12 milliards d'euros sur trois ans.1,5 milliard de moyens en plus sur trois ansPour redonner de l'oxygène à l'hôpital, 1,5 milliard d'euros supplémentaire vont lui être administrés sur trois ans, dont 300 millions dès 2020. C'est le minimum que demandait la Fédération hospitalière de France (FHF), qui représente les 1200 établissements publics, et dont le président, Frédéric Valletoux, se dit « plutôt satisfait de ce desserrement de l'étau et de la promesse sur quatre ans de ne plus baisser les tarifs d'actes ».A côté, une enveloppe de 150 millions d'euros sera mise à disposition des hôpitaux pour « les investissements du quotidien ».10 milliards de dette repris par l'EtatA côté, Edouard Philippe a annoncé la reprise d'une partie de la dette des hôpitaux : 10 milliards sur trois ans sur les 29,5 ...