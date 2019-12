Prime Macron : pourquoi elle va faire pschitt en 2020

C'était un vrai coup de pouce de fin d'année pour le pouvoir d'achat. Une manière de mettre du beurre dans les épinards, à la veille de Noël et en plein mouvement des Gilets jaunes. L'hiver dernier, le gouvernement avait annoncé la mise en place d'une prime exceptionnelle, défiscalisée, que tous les employeurs pouvaient distribuer à leurs équipes sous certaines conditions. « Je l'ai utilisée pour mes 17 salariés, raconte Laurent Rigaud, boucher dans les Hauts-de-France. Tout le monde a apprécié, certains se sont payés des vacances. Ça m'a coûté près de 14 000 euros. Ça valait le coup. »Comme lui, 20 % des chefs d'entreprise - soit 408 000 établissements - ont finalement versé cette prime entre fin 2018 et mars 2019. Et 4,8 millions de salariés en ont profité, en récupérant une enveloppe de 1000 euros maximum et 401 euros en moyenne. Mais comme Laurent Rigaud, ils devraient être nombreux à y renoncer en 2020.87 % des patrons de TPE devraient y renoncerSelon un récent sondage réalisé par le syndicat des indépendants (SDI), 87 % des dirigeants de TPE affirment qu'ils ne mettront pas en place la prime Macron. Ils sont 70 % - tous secteurs confondus - à y renoncer, si l'on en croit un sondage publié dans Le Monde.La principale raison ? Les patrons doivent mettre en place un plan d'intéressement dans leur entreprise pour pouvoir distribuer la prime Macron. C'est là que ça coince pour de nombreux artisans et commerçants comme Laurent Rigaud.« C'est beaucoup trop lourd pour nous, assure le boucher. Moi, je n'ai pas de DRH ni de directeur financier pour mettre cela en place. Il faudrait que je paie quelqu'un en externe pour plancher dessus. C'est vraiment ne pas comprendre les petites sociétés que de ne pas comprendre cela. »Même son de cloche pour Jean-François Roelly, cogérant d'une entreprise de menuiserie dans le Haut-Rhin. S'il a versé 1000 euros à chacun de ses 24 salariés l'an ...