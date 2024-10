Prime de Noël 2024 : comment la recevoir et en profiter avant les fêtes ?

(La prime de Noël 2024 sera attendue par de nombreux bénéficiaires en France pour adoucir les fêtes - Crédit photo : Adobe Stock)

Les Français qui sont éligibles à la prime de Noël connaissent généralement le mécanisme de versement sous conditions. Cette année, il aura lieu le 15 décembre au profit des ménages qui en ont le plus besoin. Quelles sont les démarches à accomplir pour en bénéficier et qui seront les heureux bénéficiaires ?

Qui peut prétendre à la prime de Noël 2024 ?

Plus de deux millions de personnes sont éligibles à la prime de Noël 2024, qui vise à atténuer les inégalités sociales les plus importantes, notamment pendant l'effervescence des fêtes et la période de forte consommation de Noël.

Les profils de personnes suivantes pourront recevoir la prime de Noël 2024 si elles ont perçu en novembre ou décembre 2024 une aide parmi :

L'allocation de solidarité spécifique (ASS).

Le revenu de solidarité active (RSA).

L'allocation équivalent retraite (AER).

De plus, les Français dépendant du régime agricole toucheront une prime spécifique.

Les exclusions de ce dispositif sont : les bénéficiaires de l'allocation de retour à l'emploi (ARE), de l'allocation adulte handicapé (AAH), du minimum vieillesse ou de la prime d'activité.

D'autres particuliers sont concernés par «l'aide exceptionnelle de fin d'année» qui s'adressent à ceux qui bénéficient de l'allocation pour reprise d'activité, de la rémunération de la formation Pôle emploi (RFPE) mais aussi de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle/ rémunération publique de stage (RSFP/RPS). À Mayotte, tous les résidents toucheront une prime de 76,22 euros (1).

Bon à savoir : un cumul des primes de Noël versées par la CAF et par France Travail est impossible.

Quel sera le montant de la prime de Noël 2024 ?

Concernant la prime provenant de la CAF, les montants sont variables selon la typologie et le profil du foyer : 152,45 euros pour une personne seule, 228,68 euros pour un couple sans enfant, un couple avec un enfant : 274,41 euros, un couple avec deux enfants : 320,15 euros…

Les familles monoparentales sont soumises à un barème majoré de 35%, leur donnant droit à 205,81 euros pour un parent et un enfant, 232,49 euros pour un parent avec deux enfants etc. Ce bonus accordé selon la configuration familiale pour la période de Noël fait partie de ce que l'on appelle la «prime de Noël étendue».

Quelle est la valeur attribuée par membre supplémentaire au-delà de 5 enfants ? 82,32 euros pour les cellules monoparentales et 60,98 euros pour les couples.

Concernant les allocataires de France Travail (ex : Pôle Emploi), la prime sera d'un montant forfaitaire égal à 152,45 euros.

Comment sera versée la prime de Noël cette année ?

Comme les années précédentes, la prime de Noël sera versée le 15 décembre en une fois sur le compte bancaire, par la CAF ou par France Travail. Pour les ménages rattachés au régime agricole, la prime spécifique de Noël proviendra de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (MSA).

À noter : pour les nouveaux bénéficiaires du dispositif enregistrés en décembre 2024, un versement sera planifié au mois de janvier 2025 (2).

Retardataires : comment percevoir la prime de Noël ?

Pour les allocataires comptant sur une prime de Noël de la part de France Travail, de la CAF ou de la MSA, il n'y aura aucune formalité spécifique à remplir car les différents organismes connaissent déjà la situation des allocataires ou adhérents et appliquent les conditions d'éligibilité en vigueur.

N'étant pas imposable, cette prime ne nécessite pas un report de son montant dans la déclaration d'impôt sur le revenu.

Seul point d'attention : le 15 décembre étant un dimanche cette année, le virement automatique sur le compte bancaire apparaîtra soit le 13, soit dès le 16 décembre.

La prime de Noël 2024 constitue un complément solidaire, précieux pour les familles qui souhaitent préparer les fêtes en achetant des cadeaux ou des mets qui sortent de l'ordinaire. Très attendue encore cette année, elle permettra aux ménages concernés de continuer à consommer malgré un budget très serré.

À lire aussi

Budget de Noël : comment et combien prévoir par poste de dépenses ?

(1) https://lemagdelaconso.ouest-france.fr/article-71-prime-noel-2024.html

(2) https://www.centrepresseaveyron.fr/2024/10/05/primes-de-noel-2024-conditions-montants-periode-de-versement-ce-quil-faut-savoir-sur-cette-aide-12239807.php