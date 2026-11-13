Primaire à droite: Zemmour "espère" y participer mais Attal ne veut pas

Le candidat Reconquête à la présidentielle Eric Zemmour (c) lors de sa visite du Salon Made in France au Parc des expositions de la porte de Versailles à Paris, le 13 novembre 2026 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le candidat du parti Reconquête à la présidentielle Éric Zemmour a souhaité vendredi pouvoir participer à la primaire de la droite et du centre, jugeant "curieux" que Gabriel Attal y participe, mais ce dernier lui a opposé une fin de non recevoir.

L'ex-Premier ministre a refusé qu'il soit intégré à cette primaire parce qu'elle vise à "empêcher un deuxième tour entre les extrêmes" et "certainement pas (à) servir de marche-pied à l'extrême droite dont M. Zemmour est un représentant".

L'organisation d'une primaire, entre Gabriel Attal (Renaissance), Édouard Philippe (Horizons), Bruno Retailleau (LR) et David Lisnard (Nouvelle Énergie), a repris de la vigueur ces derniers jours, LR plaidant fortement en ce sens à la suite de Gabriel Attal. Mais le maire du Havre refuse pour l'instant catégoriquement d'y participer.

M. Zemmour a souhaité que son concurrent David Lisnard (ex-LR) "résiste à la pression de ses amis de LR" et "impose la présence de Reconquête" à cette primaire.

"Tous ces gens-là se retrouvent entre eux, je suis assez déçu, (c'est) la reconstitution de LR et la reconstitution du bloc central", a déploré le candidat plusieurs fois condamné pour provocation à la haine raciale, lors du salon Made in France qui se tient Porte de Versailles à Paris.

M. Zemmour a estimé "curieux" que Gabriel Attal, selon lui "un militant socialiste", participe à un tel processus de départage.

"Combinaisons compliquées"

David Lisnard a, lui, longtemps plaidé pour une primaire allant jusqu'au parti Reconquête.

Des représentants des équipes de campagne de MM. Attal, Retailleau et Lisnard doivent se réunir mardi pour parler des modalités de cette primaire, "et ensuite il pourra y avoir tout à fait prochainement des réunions qui rassemblent les candidats", a précisé M. Attal, en déplacement lui aussi au Salon Made in France.

Le candidat Horizons Édouard Philippe a redit vendredi son opposition à cette primaire en critiquant ses modalités : elle "rallie des alliés de circonstance, sans d'ailleurs qu'on sache très bien qui est allié de qui", a-t-il affirmé, en marge d'un déplacement à Toulouse.

"Je n'ai pas encore réussi à comprendre si elle devait inclure M. Zemmour ou non", ni "quelles étaient les conséquences que chacun apportait à l'échec ou à la défaite" dans cette primaire pour la "construction ensuite d'une coalition éventuelle", a développé M. Philippe, en parlant de "combinaisons compliquées entre des gens qui n'ont pas envie de travailler ensemble".

"Franchement, ça n'est pas au niveau. (...) Cette campagne présidentielle, ce sera une affaire de caractère et une affaire de fond. Et comptez sur moi pour être à la fois dans le caractère et dans le fond", a-t-il dit.