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Primaire à droite: Zemmour "espère" que Lisnard fera en sorte de l'intégrer
information fournie par AFP 13/11/2026 à 12:44

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Le candidat Reconquête à la présidentielle Eric Zemmour (c) lors de sa visite du Salon Made in France au Parc des expositions de la porte de Versailles à Paris, le 13 novembre 2026 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le candidat Reconquête à la présidentielle Eric Zemmour (c) lors de sa visite du Salon Made in France au Parc des expositions de la porte de Versailles à Paris, le 13 novembre 2026 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le candidat d'extrême droite à la présidentielle Éric Zemmour a souhaité vendredi que son concurrent David Lisnard (ex-LR) "résiste à la pression" pour lui permettre de participer à une primaire de la droite excluant Gabriel Attal dans la perspective de présenter un candidat unique à la présidentielle.

"J'espère que M. Lisnard résistera à (la) pression de ses amis de LR et qu'il imposera la présence de Reconquête et je serai ravi d'être candidat à cette primaire", a déclaré le candidat plusieurs fois condamné pour provocation à la haine raciale, lors du salon Made in France qui se tient Porte de Versailles à Paris.

L'organisation d'une primaire entre Gabriel Attal (Renaissance), Édouard Philippe (Horizons) et Bruno Retailleau (LR) et David Lisnard (Nouvelle Énergie) a repris de la vigueur ces derniers jours, LR plaidant fortement en ce sens à la suite de Gabriel Attal. Mais le maire du Havre refuse pour l'instant catégoriquement d'y participer.

"Tous ces gens-là se retrouvent entre eux, je suis assez déçu, (c'est) la reconstitution de LR et la reconstitution du bloc central", a déploré Éric Zemmour, estimant "curieux" que Gabriel Attal, selon lui "un militant socialiste" participe à une telle primaire.

David Lisnard a lui longtemps plaidé pour une primaire allant jusqu'au parti d'extrême droite Reconquête.

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1 commentaire

  • 13:03

    Attal n&#039;a rien &agrave; faire dans une primaire de la droite puisqu&#039;il est socialo-macroniste.

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