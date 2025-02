Prières dans le monde pour le pape François dans un état critique

Des ballons et des bougies déposés au pied de la statue de Jean-Paul II devant l'hôpital Gemelli où est hospitalisé le pape François, le 23 février 2025 à Rome ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Le pape, dans un état critique avec une pneumonie des deux poumons, a passé une nuit tranquille a assuré dimanche le Vatican, alors que les prières pour sa convalescence se multiplient dans le monde entier.

Des sources vaticanes ont précisé qu'il n'avait pas reçu de nouvelle transfusion sanguine, comme samedi, mais qu'il recevait encore de l'oxygène et que de nouveaux examens avaient été effectués dont les résultats seraient connus en soirée.

Le chef de l'Eglise catholique est hospitalisé depuis le 14 février pour une pneumonie des deux poumons et son état s'est dégradé samedi avec "une crise asthmatique prolongée qui a nécessité la mise sous oxygène à haut débit", selon le dernier bulletin de santé, ainsi que des problèmes hématologiques qui ont nécessité "l'administration d'une transfusion sanguine".

Le souverain pontife argentin de 88 ans, pour lequel le diagnostic des médecins était "réservé" et son état de santé "critique" samedi soir, a voulu cependant envoyer un message rassurant, dans le texte de la prière dominicale de l'Angélus.

"Je poursuis avec confiance mon hospitalisation (...) en suivant les traitements nécessaires; et le repos fait aussi partie de la thérapie", a écrit le pape dans ce texte rédigé ces "derniers jours", selon une source vaticane, donc vraisemblablement avant l'aggravation de samedi.

Une nonne prie au pied de la statue de Jean-Paul II devant l'hôpital Gemelli où est hospitalisé le pape François, le 23 février 2025 à Rome ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Dès vendredi après-midi les médecins qui s'occupent du pape avaient mis en garde sur la fragilité de son état.

"Le pape est-il hors de danger ? Non, le pape n'est pas hors de danger", avait affirmé le Pr Sergio Alfieri lors d'une conférence de presse à l'hôpital Gemelli.

- Prochains jours "déterminants" -

"La situation est devenue plus préoccupante", a déclaré le virologue Fabrizio Pregliasco, cité dimanche par le quotidien La Stampa.

Des journalistes devant l'hôpital Gemelli de Rome où est hospitalisé le pape François, le 23 février 2025 à Rome ( AFP / Alberto PIZZOLI )

"L'âge du Saint-Père, ainsi que les antécédents de santé, comme par exemple la bronchite asthmatique, pourraient avoir compliqué les choses et pas qu'un peu", précise-t-il.

"Il faut espérer que la thérapie antibiotique fonctionne pour éviter le risque d'une septicémie (...) qui peut avoir une issue fatale. Le pape est certainement entre de bonnes mains mais les prochaines heures et les prochains jours seront déterminants", estime l'expert.

- Prières pour le pape -

De nombreuses prières pour sa santé ont été organisées un peu partout à Rome, en Italie et dans le monde.

Une nonne prie devant les appartements du pape François place Saint Pierre, le 23 février 2025 au Vatican ( AFP / Andreas SOLARO )

Une douzaine d'églises dans la région de Mossoul, dans le nord de l'Irak, ont célébré des messes pour la santé du pape.

Le pape a toujours "soutenu le peuple irakien et le moins qu'on puisse faire c'est exprimer notre solidarité, notre amour", a déclaré Adnan Hadi, un professeur universitaire

"Il est fort, il a toujours été fort, mais il y a la nature. Je sais qu'il est très malade et l'âge. J'espère qu'il se rétablira, mais ça me fait de la peine", a déclaré à l'autre bout du monde, devant la cathédrale de Buenos Aires, Héctor Armando Díaz, un retraité de 76 ans, évoquant son compatriote, premier pape latino-américain.

La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a souhaité dès samedi soir sur X "un prompt rétablissement au pape François, grand humaniste qui a choisi les plus pauvres et la promotion de la fraternité entre les peuples et entre les nations".

D'autres responsables religieux et politiques ont dit prier pour le pape, dont le président américain Donald Trump qui "est informé" de la situation, a fait savoir la Maison Blanche.

Depuis samedi soir les internautes ont aussi posté des centaines de messages disant prier pour François, beaucoup mettant une photo de l'évêque de Rome seul sur la place Saint-Pierre lors de la pandémie de Covid-19.

François a été hospitalisé pour une bronchite, mais le Saint-Siège a révélé mardi qu'il avait développé une pneumonie dans les deux poumons.

Cette hospitalisation, la quatrième depuis 2021, suscite de vives inquiétudes alors que le pape a déjà été affaibli par une série de problèmes ces dernières années, allant d'opérations du côlon et de l'abdomen à des difficultés à marcher.

L'hospitalisation du pape, à la fois chef spirituel des 1,4 milliard de catholiques dans le monde et chef de l'Etat de la Cité du Vatican, a relancé les interrogations autour de sa capacité à assurer sa charge, alors que le droit canonique ne prévoit aucune disposition en cas de problème grave qui altèrerait sa lucidité.