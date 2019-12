Preuve à l'appui : les glyphotests sont bidon !

Depuis le 17 avril 2018 et le lancement hypermédiatisé de leur campagne, les « pisseurs de glyphosate » se sont imposés dans le débat public, des marchés où fleurissent leurs tentes de test jusqu'à l'Assemblée nationale. Dans toute la France, plus de 6 000 « pisseurs volontaires » ont déjà fait analyser leurs urines, à l'initiative d'une association fondée par des Faucheurs volontaires d'Ariège. Leurs résultats, analysés par le même laboratoire allemand et toujours « alarmants », ont été relayés sur toutes les chaînes de télévision, les radios, dans les journaux locaux et nationaux du pays. Leur but ? Prouver que nous avons tous du glyphosate dans le corps et que « nous sommes tous empoisonnés », comme le proclament leurs pancartes. Ils exigent des autorités l'interdiction de tous les pesticides de synthèse, notamment du glyphosate qui, bien que jugé sans danger pour l'homme par 11 agences sanitaires dans le monde, est devenu le symbole de la lutte contre l'agrochimie et l'agriculture intensive incarnée par la firme Monsanto.La stratégie consiste à utiliser la justice : depuis le lancement de la campagne glyphosate, le pôle santé du parquet de Paris a reçu pas moins de 2 960 plaintes de « pisseurs volontaires » pour « mise en danger de la vie d'autrui, tromperie aggravée et atteintes à l'environnement », contre les responsables du renouvellement de mise sur le marché de produits contenant du glyphosate !...