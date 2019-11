Prêts toxiques : Cetelem accusé de «pratique commerciale trompeuse»

BNP Personnal Finance, plus connue en France sous le nom de Cetelem, comparait ce mardi et pour trois semaines devant le tribunal correctionnel de Paris. La banque qui est accusée de « pratique commerciale trompeuse » avait commercialisé, à la fin des années 2000, des prêts immobiliers en francs suisses mais remboursables en euros.Au total, 4655 ménages ont souscrit ce type d'emprunt entre 2008 et 2009. Certains ont perdu beaucoup d'argent et se retrouvent encore aujourd'hui en grande difficulté financière.À l'époque de nombreux particuliers sont attirés par le taux de remboursement très intéressant du prêt immobilier baptisé Helvet Immo pour l'achat d'un bien locatif défiscalisé des lois Robien et Scellier.En principe le montage financier ne devait pas poser de problème en raison de la stabilité de la monnaie européenne et Helvétique.Un gouffre financierMais patatras, avec la crise des dettes souveraines et la chute de la monnaie européenne par rapport au franc Suisse, les particuliers voient les capitaux à rembourser s'envoler en augmentant parfois de 30 %.Les exemples ne manquent pas. Un des clients qui avait acheté un appartement T2 au prix de 140 000 euros s'est retrouvé dans l'impossibilité de rembourser ses échéances.L'appartement a été saisi à la demande de la banque puis vendu 55 000 euros. Aujourd'hui, la banque lui réclame toujours plus de 190 000 euros.Un autre couple avait acheté un deux-pièces au prix de 132 000 euros. Ces particuliers doivent encore rembourser 157 944 euros tout en ayant déjà remboursé 94 000 euros...2000 particuliers se sont portés partie civilePlus de 2 000 particuliers se sont portés partie civile dans cette affaire ainsi que trois organisations de défense des consommateurs, la CLCV, UFC-Que choisir et l'Afoc.Au terme de quatre ans d'enquête, il est reproché à BNP Personnal Finance d'avoir eu une « pratique commerciale trompeuse » et de ne pas avoir ...