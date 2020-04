Prêts garantis par l'État: "globalement, les banques font le job" (Villeroy de Galhau)

Les demandes de prêts garantis par l'État, dispositif destiné aux entreprises rencontrant des difficultés passagères liées au coronavirus, "montent très vite", a déclaré mercredi le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau, assurant que "globalement, les banques font le job".

"Les chiffres sont en train de monter très vite (...) À ce (mercredi) matin, on est à 29.000 demandes, on est à plus de 5,2 milliards" d'euros demandés par les entreprises, a souligné M. Villeroy de Galhau lors d'un entretien sur Europe 1.

Lundi soir , ces chiffres étaient respectivement de 21.000 et 3,8 milliards d'euros.

Le gouverneur a notamment évoqué "une mobilisation des réseaux bancaires qu'il faut surveiller (...) mais qui globalement nous paraît forte", a-t-il ajouté, estimant que "globalement, je crois que les banques font le job".

En cas de difficultés avec les banques, M. Villeroy de Galhau a appelé les entrepreneurs à "saisir la médiation du crédit de la Banque de France, qui est une procédure totalement gratuite, disponible dans chaque département", ceci afin que "le maximum d'entreprises puisse bénéficier de ce bouclier de liquidités".

La France a lancé la semaine passée un vaste programme de prêts bancaires aux entreprises que l'État s'est engagé à garantir à hauteur de 300 milliards d'euros, ceci afin de permettre aux entreprises de surmonter les difficultés temporaires liées à l'épidémie de coronavirus.

Sur un autre terrain, le médiateur des entreprises du Ministère de l'Economie et des Finances et le médiateur national du crédit à la Banque de France ont appelé mercredi les entreprises "à respecter les délais de paiement, et à les réduire dans la mesure du possible".

"Dans un contexte inédit et périlleux pour l'économie française, le médiateur des entreprises et le médiateur national du crédit reçoivent un nombre toujours croissant de signalements de la part des entreprises: en deux semaines, l'équivalent de 3 mois de saisines a été enregistré", ont relevé les deux médiateurs dans un communiqué.

"Parmi ces signalements, les retards de paiement font l'objet d'un suivi particulier. En effet, si ces pratiques se généralisaient, une réaction en chaîne pourrait s'activer et provoquer la disparition prématurée de nombreuses entreprises", ont-ils mis en garde.

"Les délais de paiement représentent une source de financement d'environ 700 milliards d'euros", rappellent-ils soulignant qu'avec des retards "stables en moyenne depuis quatre ans, ce sont déjà 13 milliards d'euros dont le blocage pèse sur la trésorerie de nombre d'entreprises".