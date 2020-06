Prêts garantis : l'Etat est "en train de fabriquer des entreprises zombies", estime Arnaud Montebourg

L'ancien ministre s'en est pris aux mesures d'aides à l'activité décidées par Bercy, qui a multiplié les prêts aux entreprises. Pour lui, cette politique est un piège.

Arnaud Montebourg, en octobre 2017, à Grenoble ( AFP / JEFF PACHOUD )

En réponse à la crise causée par la pandémie de Covid-19, l'exécutif a décidé de dégaîner l'arme des prêts garantis par l'Etat pour soutenir le tissu économique français. Cette riposte ne trouve pas grâce aux yeux de l'ancien locataire de Bercy Arnaud Montebourg, qui a critiqué la politique d'aides aux entreprises apportées par le gouvernement.

Des "entreprises mortes-vivantes"

"On est en train de surendetter toute l'économie. Vous avez 100 milliards de prêts garantis par l'État qui se baladent (...) bientôt les loyers vont revenir, les prêts que l'on avait contractés avant, les cotisations sociales... et c'est là que l'on va arriver au mur. Comment on fait pour garder tout le personnel?", a-t-il demandé vendredi 12 juin, sur France Inter . "On est en train de fabriquer des entreprises zombies, mortes-vivantes, surendettées, qui finiront par mourir" , a mis en garde l'ancien député de Saône-et-Loire pour qui "les entreprises n'ont pas besoin de dettes supplémentaires mais de fonds propres".

Evolution trimestrielle de la croissance française depuis 2017 selon l'Insee, et projection de la Banque de France pour le T2 2020 ( AFP / )

"Au lieu de faire des prêts, il faut faire des subventions dans les toutes petites entreprises. Dans les PME, il faut faire des obligations convertibles, c'est un prêt qui se convertit en capital si vous ne le remboursez pas. Et dans les grandes entreprises, il faut prendre des participations, quitte à ce qu'elles soient ensuite redistribuées aux salariés", a-t-il suggéré. "On peut ainsi amener les salariés à devenir co-propriétaires de leur entreprise, participer à son redressement et à sa gestion future et, quand elles auront meilleure fortune, au partage de sa richesse", a-t-il ajouté.