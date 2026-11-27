Eric Zemmour, chef du parti Reconquête, à Toulon le 21 novembre 2026 ( AFP / Frederic Dides )

Éric Zemmour a été placé vendredi sous le statut de témoin assisté dans l'information judiciaire ouverte à Paris portant sur des prêts accordés par des particuliers entre 2021 et 2023 à son parti Reconquête, a appris l'AFP de source proche du dossier.

M. Zemmour, 68 ans, avait été convoqué pour un interrogatoire en vue de son éventuelle mise en examen.

À l'issue de cet interrogatoire, il a été placé "sous le statut de témoin assisté du chef d’acceptation par un parti de prêts effectués à titre habituel par une personne physique", a confirmé le parquet de Paris, sollicité par l'AFP.

Ce statut signifie que le candidat du parti d'extrême droite à l'élection présidentielle n'est pas poursuivi pénalement à ce stade. Il peut évoluer si de nouveaux éléments apparaissent.

"Éric Zemmour conteste toute infraction pénale. Et, en dépit des réquisitions du parquet, le juge d'instruction a estimé qu'il n'y avait pas de charges pour le poursuivre", a réagi auprès de l'AFP Olivier Pardo, l'avocat du candidat plusieurs fois condamné par la justice pour provocation à la haine raciale.

Mardi, la Cour de cassation, en rejetant son pourvoi, a rendu définitive une nouvelle condamnation du polémiste, pour contestation de l'existence de crime contre l'humanité pour des propos en 2019 sur CNews sur Pétain et les juifs français.

Le parquet avait ouvert en janvier 2025 une information judiciaire portant sur les infractions de prêt à titre habituel d'une personne physique à un parti ou groupement politique, acceptation par un parti de prêts effectués à titre habituel par une personne physique, et versement de don annuel supérieur à 7.500 euros par une personne physique à un ou plusieurs partis.

Ces investigations ont été lancées sur la base d'un signalement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), selon le parquet.

Reconquête est, après le Rassemblement national (RN), le parti qui a le plus bénéficié de prêts de particuliers, selon un rapport de la Commission des comptes de campagne publié à l'été 2025.

La Commission soulignait que ces deux partis concentraient pour l'exercice 2022 98% des emprunts réalisés auprès de personnes physiques, soit 10,2 millions sur 10,4 millions recensés pour les 14 partis emprunteurs.

Les comptes de campagne des partis sont scrutés par la commission, et plusieurs font l'objet d'investigations.

Le RN est ainsi visé par des investigations à Paris, soupçonné de financement illégal des campagnes présidentielle et législatives de 2022. Ainsi qu'à Marseille, pour les municipales de 2020 et les régionales de 2021. Ce que le parti d'extrême droite dément, dénonçant des règles floues.

L'information judiciaire portant sur les comptes de la France insoumise pendant la présidentielle 2017 est terminée depuis mai, avec quatre mises en examen dont la députée de Paris Sophia Chikirou.