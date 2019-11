Prêtres pédophiles : vers une réparation financière pour les victimes

Quand les victimes de prêtres pédophiles pourront-elles bénéficier d'une « somme financière de reconnaissance de la souffrance vécue » selon la terminologie de l'Église de France ? Quel sera le montant de ce « forfait » ? Qui financera cette mesure ? Un an après avoir acté la nécessité de réparations sonnantes et trébuchantes destinées aux proies des bourreaux, quelque 120 évêques, réunis cette semaine en assemblée plénière à Lourdes (Hautes-Pyrénées) vont tenter, ce jeudi, de répondre concrètement à toutes ces questions sensibles et... historiques. Un groupe de travail, composé de calottes violettes, de laïcs engagés dans l'Église et d'experts, présentera, dans l'hémicycle, ses conclusions.L'épiscopat tranchera ensuite lors d'un vote samedi sur les modalités de cette main tendue. Il se prononcera notamment sur la création d'un « fonds spécifique de dotation », qui pourrait être alimenté par un appel aux dons des fidèles permettant de financer cette allocation. « Car légalement, les associations diocésaines ne peuvent pas directement verser de l'argent aux victimes », justifie-t-on à la Conférence des évêques de France (CEF).Forfait unique « en milliers d'euros »Les bénéficiaires toucheraient un « forfait », autrement dit une somme unique ne variant pas d'une victime à l'autre. Son montant se chiffrerait « en milliers d'euros ». « Cela restera symbolique car on n'efface pas les souffrances avec un chèque », précise-t-on au sommet de la CEF. « Toutes les victimes de pédocriminalité », que les faits soient prescrits ou non, qu'il y ait eu décision de justice ou pas, seront concernées par ce dispositif.Les hommes et femmes ayant subi les assauts d'ecclésiastiques déviants sont très favorables au principe de réparations financières. Mais beaucoup ne sont pas satisfaits du calendrier et des modalités pour l'heure proposés par l'épiscopat, craignant une ...