Pression sur les non-grévistes : «Certains peuvent se sentir stigmatisés»

Si le climat est par nature conflictuel entre salariés, une grève comme celle en cours contre le projet de réforme des retraites peut renforcer les tensions. C'est ce qu'estime l'anthropologue spécialiste du monde de l'entreprise, Ghislaine Gallenga, maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille, et qui a notamment étudié le mouvement social de décembre 1995.Quelles peuvent être les difficultés pour les salariés non-grévistes ? GHISLAINE GALLENGA. Certains travailleurs peuvent se sentir stigmatisés. À la fin du conflit de 1995, les agents de la régie des transports de Marseille qui avaient fait grève portaient un pin's avec écrit, par exemple, « J'y étais ». C'était devenu pour eux un signe de reconnaissance et une sorte de médaille du combattant. Donc c'était compliqué pour ceux qui n'avaient pas fait grève et qui pouvaient craindre d'être mal vus, d'autant que l'opinion publique avait soutenu le mouvement social. Ce qui est particulièrement compliqué pour les non-grévistes, c'est qu'ils ne forment pas un groupe homogène. Il y a ceux qui n'ont jamais fait grève et qui se désintéressent du mouvement social, ceux qui ont arrêté la grève, ceux qui soutiennent le mouvement mais qui ne sont pas en situation financière de faire grève, etc. Contrairement aux grévistes, ils n'ont pas le même but ni le même objectif, et ils sont donc moins soudés. LIRE AUSSI > Réforme des retraites : pourquoi ces agents de la RATP et de la SNCF ne font pas grèveC'est pour cela qu'ils vivent très mal ces pressions ? Oui. Le plus compliqué n'est pas d'être non gréviste ou gréviste en soi, mais c'est d'être minoritaire. À l'inverse, lorsque les grévistes sont les moins nombreux, le rapport de force avec la direction peut aussi être compliqué à vivre. Ces tensions peuvent être renforcées lorsque la direction fait appel à des « briseurs de grève ».Y a-t-il des ...