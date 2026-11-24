Presse: feu vert au rachat de Sud Ouest par le belge Rossel, propriétaire de La Voix du Nord

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

L'Autorité de la concurrence a donné mardi son feu vert "sans condition" au rachat par le groupe de presse belge Rossel, déjà propriétaire du journal français La Voix du Nord, de la maison mère du quotidien régional Sud Ouest.

Le numéro un de la presse belge francophone, détenu par la famille Hurbain, avait informé le 2 octobre le gendarme de la concurrence de son intention de prendre le contrôle du groupe Sud Ouest (GSO), propriété de la famille du fondateur Jacques Lemoîne.

"Tout risque anticoncurrentiel résultant de l'opération a été écarté. En effet, les parties ne sont pas présentes sur les mêmes marchés géographiques" et le groupe Rossel "ne détiendra pas de positions importantes sur les différents marchés concernés au niveau national à l'issue de l'opération", a souligné l'Autorité de la concurrence dans un communiqué.

Rossel, dont le titre phare Le Soir a été fondé en 1887, possède plusieurs quotidiens régionaux dans le nord de l'Hexagone (La Voix du Nord, le Courrier Picard, L'Union-L'Ardennais, etc.) et revendique 1.700 employés en France.

Le rachat du GSO, hégémonique à Bordeaux et sur le littoral sud-ouest de la France, pour une centaine de millions d'euros selon une source proche du dossier, donnerait naissance à une entité au "chiffre d'affaires cumulé de plus de 400 millions d'euros", avaient annoncé début septembre les deux parties.

Elle formerait le numéro trois du secteur de la presse régionale en France derrière SIPA-Ouest-France qui affiche 525 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025, et le groupe EBRA, implanté dans l'est du pays (Le Progrès, Le Dauphiné, les DNA...), avec 479 millions d'euros.

Sud Ouest emploie 700 salariés dont 230 journalistes. Le journal a connu plusieurs restructurations récentes avec 81 départs en 2024, puis cette année un plan d'une cinquantaine de départs volontaires ou non-remplacements d'ici à 2028.

GSO, qui regroupe la Sapeso, société éditrice de Sud Ouest, d'autres quotidiens régionaux (Charente Libre, La République des Pyrénées...) ainsi que Côte Ouest (événementiel) ou Écrans du Monde (audiovisuel), est détenu à environ 80% par la famille Lemoîne, héritière de Jacques Lemoîne (1895-1968) qui avait fondé le journal en 1944. Si la Sapeso était déficitaire en 2025, GSO se dit rentable, avec 30% de ses revenus hors journaux papier.