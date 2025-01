Presque autant de visiteurs au Louvre en 2024, malgré la parenthèse JO

La fréquentation du musée du Louvre s'est quasiment maintenue en 2024, malgré une diminution pendant l'été marqué par la tenue des Jeux olympiques et paralympiques ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

La fréquentation du musée du Louvre s'est quasiment maintenue en 2024, à 8,7 millions de visiteurs, malgré une diminution pendant l'été marqué par la tenue des Jeux olympiques et paralympiques, selon des chiffres publiés lundi par l'institution.

Le plus grand musée du monde "maintient (...) sa fréquentation au niveau de celle de 2023", avec 8,7 millions de visiteurs (8,9 millions en 2023), "dans le contexte très singulier des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024", a estimé le musée du Louvre dans un communiqué transmis à l'AFP.

En juillet et août, mois qui incluaient en partie la période de tenue des Jeux de Paris, le musée a accueilli 1,3 million de visiteurs, soit une baisse de 14% par rapport à juillet-août 2023. Le Louvre a dû fermer les 25 et 26 juillet, jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux.

Pour autant, les Jeux olympiques et paralympiques "ont offert au Louvre une visibilité mondiale", notamment en extérieur, "du fait de l’installation de la vasque olympique sur le domaine des Tuileries, qui a connu un grand succès populaire", se félicite le musée, qui met en avant "de bons chiffres toute l'arrière-saison".

En 2024, le Louvre a accueilli 77% de visiteurs étrangers dont 13% d'Américains et nombre d'Européens (5% Italie, Royaume-Uni et Allemagne, 4% Espagne). "Les visiteurs chinois (6% contre 2,4%) amorcent un retour sensible", souligne le musée.

A noter que 28% des visiteurs ont bénéficié de la gratuité du musée qui a augmenté ses tarifs il y a tout juste un an (22 euros le tarif plein).

Autres musées prisés des touristes: Orsay et l’Orangerie ont accueilli 4,9 millions de visiteurs en 2024, contre 5,07 millions l'année précédente, selon l'établissement public dans un communiqué.

La fréquentation globale "n’a baissé que de 3% par rapport à celle de 2023, année de fréquentation record. Elle est en hausse de plus de 15% par rapport à 2022", ajoute-t-il.

"La fréquentation estivale était en baisse pendant les JOP (-26% au musée d’Orsay par rapport à 2023, -22% au musée de l’Orangerie)", souligne l'institution, relevant toutefois que "le public accueilli (...) pendant cette période était plus jeune qu’habituellement".

2024 est notamment "marquée par le succès des expositions temporaires", en particulier "Van Gogh à Auvers-sur-Oise. Les derniers mois", avec 794.000 visiteurs, soit la "meilleure fréquentation d’exposition depuis l’ouverture du musée".