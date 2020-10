Presnel Kimpembe, la coupe colonel

Auteur d'une prestation XXL face au Portugal (0-0), Presnel Kimpembe est venu rappeler le défenseur qu'il est devenu avec le Paris Saint-Germain ces dernières semaines. À savoir un roc défensif impassable qui assure la relance proprement. De quoi gagner définitivement sa place aux côtés de Raphaël Varane en défense centrale ?

Presnel Kimpembauer

La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Alors celle d'il y a deux ans l'est encore. Presnel Kimpembe en est la preuve. Il y a deux ans jour pour jour, le défenseur du PSG connaissait une première titularisation chez les Bleus très compliqué lors d'un match amical face à l'Islande à Guingamp (2-2). Et c'est un doux euphémisme, les deux buts islandais étant pour sa pomme. Le premier sur un excès de confiance qui lui a fait perdre le ballon en position de dernier défenseur. Le second en perdant un duel aérien. Deux ans plus tard, il ne semble rester plus rien du Presnel Kimpembe du Roudourou qui se faisait marcher dessus par des vikings. Désormais, c'est le colonel qui dicte sa loi aux attaquants adverses. Et il est plutôt sévère.Face au Portugal, Presnel Kimpembe avait pourtant fort à faire en ayant face à lui Bernardo Silva, João Félix, Bruno Fernandes et surtout Cristiano Ronaldo. Mais comme face à Lionel Messi un soir de Saint-Valentin 2017, le défenseur du Paris Saint-Germain a avalé ses adversaires après les avoir mâché un-à-un. C'est bien simple, Presko n'a jamais semblé mis en difficulté. Et si le Portugal n'a pas réussi à planter le moindre but, c'est en partie grâce à un tacle sublime de Lucas Hernandez, à une parade folle de Hugo Lloris, mais surtout à toutes les interventions de celui qui disputait seulement sa 11sélection. Mais ça, c'est pour le côté défensif. Sauf que Presko n'est pas seulement un roc impossible à contourner. C'est aussi un joueur qui n'est pas allergique au ballon. Et qui sait donc parfaitement l'emmener avec lui sur quelques mètres vers l'avant ou le passer parfaitement à un pote à lui. Il n'y a qu'à voir ses 98% de passes réussies (meilleur total chez les Bleus) pour s'en rendre compte. Statistique toujours, Kimpembe a aussi été le seul joueur de l'équipe de France à avoir récupéré plus de ballons qu'il n'en a perdu. Et pas qu'un peu puisqu'il a récupéré le cuir à 9 reprises et qu'il l'a égaré qu'une fois.