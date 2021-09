Présidentielle: Zemmour estime avoir déjà réussi à imposer la question de l'immigration

Eric Zemmour, le 22 avril 2021 à PAris ( AFP / JOEL SAGET )

Eric Zemmour, qui continue à entretenir le suspense sur sa candidature à la présidentielle, a estimé mardi sur RTL avoir "déjà réussi" à imposer la question de l'immigration et de "l'existence du peuple français".

"La question fondamentale qui taraude les Français, c'est l'immigration (...), la question de l'existence du peuple français est posée, la question de la civilisation française est posée et je veux imposer cette question" dans l'élection présidentielle, a-t-il déclaré.

"En candidat ou pas en candidat, j'ai déjà réussi", a-t-il assuré.

Eric Zemmour, qui sort cette semaine son dernier livre intitulé "La France n'a pas dit son dernier mot", a estimé que "depuis qu'il y a une rumeur de ma candidature, tout le monde se met à parler comme moi".

A l'appui de sa démonstration, il cite Valérie Pécresse, "monsieur Barnier qui était technocrate européen et qui maintenant critique la juridiction européenne" et "Madame Le Pen, qui prétendait qu'elle craignait d'être associée à moi parce que j'étais trop radical" et "maintenant reprend mes mots dans son dernier discours".

Il entend "faire durer" le suspense sur sa candidature "autant que c'est (s)on intérêt".

Locomotive des audiences de CNews depuis 2019, Eric Zemmour n'interviendra plus dans l'émission "Face à l'info", a annoncé lundi la chaîne, contrainte comme tous les médias audiovisuels de décompter le temps de parole du polémiste.

Une décision approuvée mardi par Marine Le Pen. "On ne peut pas en même temps être candidat et en même temps être chroniqueur car ça rompt une forme d'équilibre qui est aussi un gage de démocratie et qui permet à chacun de pouvoir s'exprimer aussi en fonction du poids qu'il représente", a-t-elle souligné sur Europe 1.

"J'aimerais bien qu'on en parle moins et qu'on attende de savoir s'il est candidat, s'il le souhaite, et qu'il nous fasse des propositions", a pour sa part critiqué sur France 2 le patron des députés LREM Christophe Castaner.

Selon lui, "c'est un objet médiatique qui se cache derrière une campagne médiatique pour l'instant".

el/cs/bow