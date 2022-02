Présidentielle : Yannick Jadot veut créer un "revenu citoyen" de 900 euros par mois pour les plus de 18 ans

Sur BFMTV mardi, le candidat écologiste a plaidé pour "créer une qualité de vie qu'on a perdu depuis longtemps".

Le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot en campagne à Montpellier, le 10 février 2022. ( AFP / PASCAL GUYOT )

Semaine de 32 heures, "revenu citoyen", en finir avec "l'illusion nucléaire", combat pour la "bonne bouffe"... Interrogé mardi 15 février dans Face à BFMTV , le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot est revenu sur certaines mesures phares de son programme.

S'il est élu, Yannick Jadot veut organiser une "convention citoyenne" sur la réduction du temps de travail, l'une des pistes explorées étant la semaine de 32 heures. "Ça améliore la qualité du travail, et ça améliore la productivité", a mis en avant le candidat. "Même une entreprise comme Total y réfléchit", a-t-il ajouté, alors que si le patron de TotalEnergies Patrick Pouyanné a évoqué la mise en place d'une semaine de quatre jours avec "le même salaire", il a expliqué que "l'idée n'est pas une diminution du temps de travail, mais une autre répartition". "Si les salariés veulent s'organiser sur 4 ou 4,5 jours, essayons de le faire. (...) On n'en est pas encore là", a-t-il toutefois ajouté.

Ne pas "s'enfermer" "dans une illusion nucléaire"

Yannick Jadot a en outre plaidé pour la création d'un "revenu citoyen" de 900 euros par mois pour les personnes de plus de 18 ans qui n'ont pas de salaire afin qu'aucun Français ne vive dans la pauvreté. Ce projet coûterait, selon lui, 20 milliards d’euros par an, qu’il compte financer notamment grâce à un impôt sur la fortune climatique.

Interrogé sur les offres d’emploi qui ne trouvent pas preneurs sur le marché du travail, l'écologiste a estimé qu’il s'agit d’un problème de rémunération. "Elles sont sous-payées par rapport à la dureté du travail. Il va falloir augmenter les salaires dans ce pays", a-t-il estimé.

Concernant l’énergie, Yannick Jadot a dit souhaiter que la France ne "s'enferme" pas "dans une illusion nucléaire". "Aujourd’hui on a des centrales vieillissantes, donc on a quand même onze réacteurs à l’arrêt, qui nous mettent en difficulté. On a deux options : on peut reconstruire des réacteurs nucléaires pour remplacer les vieux par des nouveaux, ou faire des économies dans nos logements et déployer des énergies renouvelables", a plaidé le candidat qui veut également remplacer les éoliennes existantes par des nouvelles plus performantes et définir des territoires où l'on peut installer des éoliennes "en lien avec les populations locales".

"Créer une qualité de vie qu'on a perdu depuis longtemps"

L'écologiste s'est aussi défendu contre les attaques de Fabien Roussel. Le candidat du PCF a plusieurs fois reproché aux écologistes de "culpabiliser" les Français sur la "malbouffe" ou la pollution, faisant a contrario la promotion de la "viande rouge" et défendant l'usage de la voiture. "Moi je ne passe pas par pertes et profits les 100.000 morts prématurés liés à la pollution, les maladies chroniques qui explosent avec la malbouffe", a répondu Yannick Jadot. "Je me bats depuis tellement d'années pour la bonne bouffe", a-t-il argué, jugeant par exemple qu'il fallait consommer "moins de viande, mais de meilleure qualité", et insistant sur le développement du bio.

"Mon projet est pour plus de services publics (dans les territoires ruraux, NDLR) et moins de déplacements contraints, plus de proximité", a expliqué aussi l'eurodéputé sur la question de la voiture. Il a aussi dit vouloir doubler, de 500 millions à un milliard d'euros, les fonds alloués à la prime à la conversion des véhicules polluants. En somme, l'écologiste veut "créer une qualité de vie qu'on a perdu depuis longtemps". Contrairement à Fabien Roussel, a taclé Yannick Jadot, "je ne créé pas de l'enthousiasme en essayant de nier les problèmes - parce que je trouve ça irresponsable -, mais en les solutionnant, parce que l'écologie veut gouverner".