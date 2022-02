Présidentielle : Valérie Pécresse veut mettre en place une "banque des jeunes" pour "financer leurs études ou créer leur entreprise"

Cette banque "ne se remboursera que si le jeune gagne un certain niveau de salaire", a précisé la candidate LR à la présidentielle.

La candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse, lors d'un meeting à Oyonnax (Ain), le 28 janvier 2022. ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Si elle est élue présidente, Valérie Pécresse souhaite mettre en place une "banque des jeunes" leur octroyant des prêts garantis par l'État "pour financer leurs études ou créer leur entreprise". "C'est la banque du droit à l'échec", dont l'objectif est "de redonner le goût du risque à notre jeunesse et de réduire les inégalités de départ", a expliqué lundi 31 janvier sur LCI la candidate LR à la présidentielle.

Cette banque "ne se remboursera que si le jeune gagne un certain niveau de salaire", a précisé Valérie Pécresse. "Vous vous lancez dans des études, si ça ne marche pas, c'est l'État qui garantit", a-t-elle ajouté.

Des mesures "liées à des injustices de la vraie vie"

Face à des abstentionnistes exprimant leur conviction que "nos politiques sont à côté de la plaque" ou "pour moi vous êtes tous pareils", la candidate LR a répondu à leurs questions sans détour. "Je pense que vous verrez dans mon projet un certain nombre de mesures qui sont liées à des injustices de la vraie vie", a assuré Valérie Pécresse, citant notamment les pensions alimentaires fiscalisées des femmes séparées ou les pensions de réversion pour les parents d'adultes handicapés.

"Je vais demander aux Français des efforts, de travailler plus longtemps, mais il faut que ce soit gagnant pour eux, qu'à la fin de leur vie un certain nombre d'injustices soient réparées", a-t-elle poursuivi. "Ce sont des mesures très concrètes, peut-être des petites mesures ciblées, pour envoyer le message que je prête attention à des situations d'injustice importantes", a ajouté la candidate.

Jugeant ce type de débats "extrêmement productifs", elle a expliqué : "je veux essayer de travailler cela dans le reste de la campagne" et "plutôt que de faire un grand meeting, essayer d'aller sur le terrain, en immersion rencontrer des Français dans un territoire" pour "parler avec eux de leur vie", peut-être en "changeant de méthode".

"Ma France n'est pas multiculturelle, elle est française"

Valérie Pécresse est également revenue sur son programme économique et migratoire. Sur l'immigration, elle a expliqué être "une femme d'ordre" qui a "toujours œuvré à le ramener", affirmant avoir préparé une "loi constitutionnelle" déjà rédigée, consultable sur internet, comprenant des quotas migratoires "votés par le Parlement chaque année". "On accueille qui on choisit d'accueillir : si vous voulez des visas, il faut reprendre vos clandestins, sinon zéro visa", a-t-elle lancé. "On ne peut pas se faire marcher sur les pieds", a-t-elle défendu. Elle a également expliqué que "nous avons des Français qui viennent de partout" et "je veux que toutes ces racines aient un tronc qui s'appelle la fierté d'être français". "Ma France n'est pas multiculturelle, elle est française", a-t-elle souligné. Elle a en outre fustigé sur la laïcité un gouvernement "qui accepte de communautariser" et "recule par rapport aux principes de la République".

Au sujet de son programme économique, Valérie Pécresse a promis de "supprimer tous les doublons" pour faire des économies dans les dépenses de l'État, à hauteur de 72 milliards d'euros au total. "Aujourd'hui, on vit avec des chèques payés avec nos impôts, c'est une politique de clientélisme électoral", a-t-elle par ailleurs critiqué, faisant référence aux aides récemment attribuées par le gouvernement face à l'inflation et la flambée du prix des carburants. "Il faut mieux donner du salaire aux Français", a-t-elle poursuivi, renouvelant sa promesse de 10% d'augmentation de salaires pour les Français tout au long du mandat.

Interrogée sur ses revirements passés sur la PMA ou le mariage pour tous, Valérie Pécresse a souligné que "la vie vous fait évoluer" mais "sur la GPA c'est viscéral. Je ne peux pas être pour et je ne le serai pas".

Sur la fin de vie, elle s'est dite "très prudente" car "il y a une éthique de la vulnérabilité et le rôle de l'État est de protéger" ces personnes vulnérables, selon elle.

Enfin, selon elle, élire une femme présidente devrait "changer quelque chose" car "la parole des femmes sera entendue, respectée quand elles sont victimes mais aussi ont des choses à dire". Mais "je ne suis pas une idéologue du féminisme ou qui va déconstruire les hommes et lancer la guerre des sexes", a-t-elle assuré.