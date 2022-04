Présidentielle : une "victoire minable" pour Macron, une "défaite glorieuse" pour Le Pen, tranche Jean-Marie Le Pen

"13 millions d'électeurs français ont fait confiance à Marine Le Pen". En conséquence, c'est elle qui doit mener le combat des législatives, à la tête d'une coalition de droite.

Jean-Marie Le Pen à Paris, le 6 février 2020. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

L'ancien président du Front national Jean-Marie Le Pen a qualifié vendredi 28 avril la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle de "minable", tandis que la défaite de sa fille serait "glorieuse".

"Au deuxième tour, il faut constater la victoire de Marine, une victoire dans la défaite", a estimé l'ancien candidat à la présidentielle sur sa chaîne Youtube. "Une victoire minable, peut-être, et une défaite glorieuse, avec 42% des voix", a encore déclaré Jean-Marie Le Pen.

"13 millions d'électeurs français ont fait confiance à Marine Le Pen, (...) nous devons en tirer des conséquences pour l'avenir et nous organiser pour les élections législatives", a-t-il estimé.

"Oublier les accrochages" avec Zemmour

"Avec un esprit général d'entente offensive, nous pouvons avoir des résultats remarquables et empêcher, freiner en tous cas, le déclin de la France que Monsieur Macron conduit de main de maître", a souligné Jean-Marie Le Pen.

Pour le cofondateur du Front national, le RN et le parti d'Éric Zemmour, Reconquête !, doivent s'allier pour les élections législatives.

"Il faut oublier les différents accrochages qui ont pu se produire.(...)La France est menacée dans son essence", explique-t-il. Et c'est derrière Marine Le Pen que l'ensemble des forces de droite doivent se ranger. "Il faut que ce soit le commandant de bord qui ait le dernier mot , et que le second laisse la main. C'est à Marine Le Pen que revient la responsabilité de mener le jeu", a-t-il expliqué.