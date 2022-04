Présidentielle : une enquête pénale ouverte après l'envoi de SMS du parti d'Eric Zemmour aux Français de confession juive

L'ex-candidat d'extrême droite Eric Zemmour ( AFP / BERTRAND GUAY )

Une enquête préliminaire a été ouverte à Paris pour des infractions relatives à des données à caractère personnel, après l'envoi de SMS par le parti d'Eric Zemmour ciblant des électeurs français de confession juive à la veille du premier tour de la présidentielle.

Deux associations ont porté plainte après le démarchage par SMS du parti d’Éric Zemmour ciblant des électeurs français de confession juive à la veille du premier tour de la présidentielle. Mardi 12 avril, une enquête préliminaire a été ouverte à Paris, selon une source proche du dossier. Sollicité par l'AFP, le parquet de Paris a confirmé l'ouverture de cette enquête pour des infractions relatives à des données à caractère personnel.

Un SMS signé du nom du candidat a été envoyé vendredi à de nombreux téléphones mobiles dans l'Hexagone renvoyant vers une page éditée par le parti Reconquête ! affichant un texte explicitement adressé aux Français juifs.

"Sur plainte de l'UEJF et de l'association J'accuse AIPJ, une enquête a été ouverte ce jour des chefs de détention, conservation, enregistrement, transmission de données à caractère personnel en dehors des cas prévus par la loi, communication à un tiers sans autorisation et détournement des finalités d'un fichier de données à caractère personnel", a précisé le parquet. Les investigations ont été confiées à la Brigade de répression de la délinquance à la personne (BRDP), toujours selon cette source.

Le code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende la création d'un fichier faisant apparaître des croyances religieuses ou des origines raciales ou ethniques sans le consentement de l'intéressé. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) avait déjà ouvert une instruction suite à ce démarchage. La Cnil stipule que "le traitement des données à caractère personnel qui révèle (...) les convictions religieuses" est "interdit", sauf si "la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques".

Le message du candidat, désormais hors ligne, s'intitulait : "Message d’Éric Zemmour aux Français de confession juive". Le polémiste d'extrême droite, qui a rassemblé 7% des suffrages dimanche, s'y présentait comme "le seul à dénoncer l'expansion de l'islam qui ravage notre pays". "L'antisémitisme qui tue aujourd'hui est islamique", ajoutait-il.

Interrogée par BFMTV , l'équipe d’Éric Zemmour avait confirmé être à l'origine de la campagne d'envoi "d'une dizaine de milliers de SMS" qui renvoyaient vers la page web du candidat. Un des responsables de la campagne de Reconquête ! avait assuré à la chaîne d'information que ce démarchage politique avait été mis en place à l'aide d'un courtier en données personnelles, qui achète des bases de données pour en faire commerce.

"On attend avec impatience que les policiers fassent leur travail", a déclaré à l'AFP Me Stéphane Lilti, qui a déposé plainte pour l'Union des étudiants juifs de France (UEJF).

Son confrère Me Sacha Ghozlan, qui a déposé plainte pour l'association "J'accuse", a dénoncé sur Twitter mardi "la plus massive exploitation de listes nominatives de juifs depuis la rafle du Vel’d’hiv". Trois autres associations, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra), SOS Racisme et le Mrap (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples), ont également annoncé à l'AFP avoir déposé plainte mardi auprès du parquet de Paris.

Un "faux sondage" également relayé

Egalement par SMS, juste avant la fin officielle de la campagne électorale à minuit, un "faux sondage", qui envoyait Éric Zemmour au second tour, a été diffusé à de nombreuses personnes. Certains partisans du polémiste d'extrême droite l'ont aussi relayé sur les réseaux sociaux. La candidate LR Valérie Pécresse a immédiatement saisi la Commission des sondages et accusé nommément le polémiste d'extrême droite de "diffuser actuellement illégalement par SMS un faux sondage".

"Ce SMS, non-sollicité par ses destinataires et contrevenant à toutes les réglementations relatives à la protection des données personnelles n’est d’ailleurs même pas signé par son auteur, faisant croire à une diffusion spontanée voire informative", a-t-elle expliqué dans un communiqué. "Par ailleurs, cette communication s'inscrit en totale violation de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion", a-t-elle ajouté. "En effet, elle ne comporte pas les indications pourtant obligatoires, telles que le nom de l’organisme et du commanditaire, le nombre de personnes interrogées, la date de sa réalisation ou encore les questions posées", a déploré Valérie Pécresse.

La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale et la Commission des sondages ont appelé vendredi les électeurs à la plus "grande prudence sur les messages qui pourraient circuler en relation avec des résultats se référant à des 'sondages' mais qui ne constituent pas des sondages et ne peuvent donc se prévaloir de ce terme". Elles ont également demandé aux "médias, plateformes et réseaux sociaux et les particuliers à ne pas relayer" ces messages "qui peuvent constituer une information trompeuse".