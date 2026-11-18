Présidentielle : Tondelier se dit "prête" à travailler à une "coalition autour de la candidature" Mélenchon

La candidate des Écologistes à la présidentielle Marine Tondelier, à Paris le 22 octobre 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

La candidate des Écologistes à la présidentielle Marine Tondelier, mal placée dans les sondages, a ouvert la porte mercredi soir à un soutien de la candidature de Jean-Luc Mélenchon en se disant "prête" à "travailler à une coalition" autour de l'Insoumis.

"La dynamique de campagne de Jean-Luc Mélenchon, elle est indéniable. Donc, moi je le dis très clairement, je suis prête, et les Écologistes sont prêts à travailler à une coalition autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon", a indiqué Marine Tondelier sur France 2.

"Si les Insoumis ont la volonté d'ouvrir un travail de coalition, de travailler à une majorité présidentielle où chacun pourrait trouver sa place, alors il y a un chemin possible", a ajouté la patronne des Écologistes, dont la candidature est contestée en interne.

"On a besoin d'avoir une discussion et d'un travail d'une semaine avec eux pour pouvoir avancer sur l'accord de gouvernement, sur l'accord des législatives, sur l'accord programmatique et sur un dispositif de campagne commun", a précisé Marine Tondelier.

Dans les sondages, cette dernière est créditée d'entre 2 et 4% des intentions de vote alors que Jean-Luc Mélenchon frôle parfois les 20% et est donné au second tour.

Plusieurs élus de son parti, dont la députée Sandrine Rousseau, poussent pour un soutien à la candidature du leader LFI.

D'autres, comme le sénateur et ancien candidat à la présidentielle Yannick Jadot, soutiennent le social-démocrate Raphaël Glucksmann. Ce qui lui a valu d'être suspendu temporairement des Écologistes.

Mme Tondelier a cependant rappelé qu'il existait des divergences entre son parti et les Insoumis, notamment autour des questions internationales comme l'Ukraine, l'Union européenne et l'Otan.