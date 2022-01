Présidentielle: Taubira se soumet à la Primaire populaire, l'ex-LR Peltier rallie Zemmour

L'ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira visite une ferme le 6 janvier 2022 à Saverdun, en Ariège ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Droite comme gauche voient des mouvements importants ce dimanche en vue de la présidentielle: la candidate "envisagée" Christiane Taubira a annoncé qu'elle se soumettrait au résultat de la Primaire populaire fin janvier, tandis que l'ex-numéro deux de LR Guillaume Peltier a annoncé qu'il rejoignait Eric Zemmour à l'extrême droite.

Depuis Bondy (Seine-Saint-Denis), l'ancienne ministre de la Justice de François Hollande a indiqué qu'elle "accepterai(t) le verdict de la Primaire populaire", "dernière chance d'une union possible de la gauche".

Cette initiative citoyenne pilote une "investiture populaire", à savoir un vote de ses plus de 300.000 signataires du 27 au 30 janvier pour désigner leur candidat d'élection.

Christiane Taubira et la candidate socialiste Anne Hidalgo l'ont évoquée comme moyen possible pour trancher entre les cinq principales candidatures à gauche. Mais l'écologiste Yannick Jadot, l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon, le communiste Fabien Roussel et le chantre de la "Remontada de la France" Arnaud Montebourg ont dit non.

"J'invite les autres candidats de gauche et écologiste à en faire autant", c'est-à-dire accepter le "verdict" de la Primaire populaire, a lancé Mme Taubira.

De son côté, Mme Hidalgo "prend acte" des refus face à sa proposition de primaire plus classique, avec "un débat à la loyale, un vote à la loyale".

Le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot dans un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans le cannabis thérapeutique le 8 janvier 2022 à Angers ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Samedi, après s'être recueillie devant la tombe de l'ancien président François Mitterrand (1981-1995) à Jarnac (Charente), la socialiste a reconnu l'échec "pour l'instant" de sa proposition, pointant en particulier le refus de Yannick Jadot.

"Je ne dis pas +c'est fini aujourd'hui+", a-t-elle complété dimanche sur Cnews et Europe 1, en évoquant la Primaire populaire: "le 15 janvier nous verrons qui souhaiterait participer ou pas".

A droite, c'est l'annonce par l'ancien numéro 2 de LR Guillaume Peltier de son ralliement au candidat d'extrême droite à la présidentielle Eric Zemmour (Reconquête!) qui a fait des vagues.

Guillaume Peltier le 20 janvier 2020 à Romorantin-Lanthenay, dans le Loir-et-Cher ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

"J'ai pris la décision de soutenir le seul candidat de la droite, le seul candidat fidèle aux valeurs du RPR, le seul candidat capable de battre Emmanuel Macron parce que capable de rassembler tous les électeurs de droite", a indiqué le député du Loir-et-Cher à Cnews et Europe 1, en se mettant en retrait de son parti.

Et d'appuyer sur un point sensible dans la campagne de la candidate de LR: "Je n'ai aucune garantie d'un non-ralliement (de Valérie Pécresse) à Emmanuel Macron", a-t-il critiqué, jugeant que "Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, c'est la même chose".

En déplacement à Cerbère (Pyrénées-Orientales) à la frontière franco-espagnole, l'autre candidate à l'extrême droite Marine Le Pen (RN) a vilipendé M. Peltier, qui "aura coché toutes les cases, aura fait tous les mouvements politiques".

Elle a pronostiqué que l'ex-polémiste "terminera en dessous de 10%" au premier tour de la présidentielle.

Eric Zemmour, qui a vu un "tournant" dans le soutien de M. Peltier, présentera lui lundi ses voeux à la presse depuis son QG de campagne à Paris, et dévoilera également le premier thème de son programme.

La candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse, avec à ses côtés (de g à d) Christian Jacob, Xavier Bertrand et Eric Ciotti, le 8 janvier 2022 à Paris ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Samedi, Valérie Pécresse avait pour sa part pris pour cible Emmanuel Macron, un président "pyromane" et "déconnecté des aspirations profondes" des Français selon elle.

"S'il s'autorise à +emmerder+ les Français, pourquoi les Français respecteraient-ils l'Etat, se respecteraient-ils les uns les autres ? Il alimente le rejet de toutes les figures d'autorité", a-t-elle fustigé devant la presse, en référence aux déclarations fracassantes d'Emmanuel Macron, décidé à "emmerder" les non-vaccinés contre le Covid-19.

Manifestation contre le pass vaccinal le 8 janvier 2022 à Paris à l'appel de Florian Philippot ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Quelques jours après ces propos controversés, les manifestations des anti-pass sanitaire et "antivax" ont connu samedi un très net rebond, avec 105.200 participants dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur, soit une mobilisation plus que quadruplée par rapport à la précédente, le 18 décembre.

Le projet de loi instituant le pass vaccinal, adopté jeudi matin par les députés dans la douleur, arrive lundi en commission au Sénat dominé par la droite, puis mardi dans l'hémicycle.

pol-reb/sp