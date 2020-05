Présidentielle : Ruffin ouvre la porte à une candidature, Mélenchon exclut l'idée

François Ruffin est prêt à prendre la relève, si jamais Jean-Luc Mélenchon venait à se mettre en retrait.

Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin à Marseille, le 2 mars 2019. ( AFP / GERARD JULIEN )

La France insoumise dénonce parfois l'appétit des médias pour l'hypothèse d'une rivalité entre Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin dans la perspective de l'élection présidentielle en 2022. Pourtant, une telle idée a encore été illustrée, mercredi 27 mai, par un échange entre les deux hommes, par médias interposés.

"Non, je laisse la porte ouverte à ce qui peut se passer dans le pays. Et si jamais, c'est moi qui doit ramasser le drapeau, j'irai ramasser le drapeau", avait répondu mardi sur RMC-BFMTV le député de la Somme alors qu'il était interrogé sur la prochaine présidentielle. "Cela ne veut pas dire que (j'y pense) tous les matins en me rasant (...) mais s'il y a nécessité... Mais, je ne pense pas être aujourd'hui l'homme de cela", a relativisé l'ancien journaliste et documentariste.

"J'approuve l'état d'esprit de François"

"Pour l'instant, le drapeau est fermement tenu", a répondu mercredi Jean-Luc Mélenchon sur France 2. Tout comme François Ruffin, le leader du mouvement prend des pincettes avec son collègue. "J'approuve l'état d'esprit de François, a-t-il expliqué. Je n'ai pas la vanité de me croire éternel . Je leur dis à tous : 'soyez comme si un jour le drapeau venait à tomer à terre. Vous devriez le ramasser pour porter l'énergie de l'insoumission'."

"Sur les 23 parlementaires insoumis, vous avez plusieurs personnalités capables de le faire ", a t-il toutefois fait valoir.