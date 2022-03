Présidentielle: Roussel veut que le Medef cesse de "dicter la politique de la France"

Le candidat communiste à la présidentielle Fabien Roussel lors d'un meeting à Toulouse, le 27 mars 2022 ( AFP / Valentine CHAPUIS )

Le candidat communiste à la présidentielle Fabien Roussel a proposé dimanche lors d'un meeting à Toulouse que "les cigares changent de bouche" et que le Medef cesse de "dicter la politique de la France".

Très applaudi par les quelque 2.000 personnes présentes, selon son équipe, il a également proposé de mettre "sous coupe publique" les Ehpad a but lucratif et d'instaurer "l'égalité salariale femmes-hommes en un an".

"Quand vous écoutez les Macron, les Zemmour, les Le Pen, ils sont différents mais ils ont un programme commun (...): ils écoutent le Medef", a-t-il lancé, sous les vivats de la foule brandissant des drapeaux rouges, sans pour autant remplir totalement la Halle aux grains, une salle de concerts du centre-ville de Toulouse de 2.200 places.

"Quand le Medef parle, ils exécutent. Il est temps que les cigares changent de bouche (...) Ce n'est plus le Medef qui va dicter la politique de la France !".

Pour le candidat communiste, crédité d'autour de 4% d'intentions de vote dans les sondages, "il est venu le temps de redonner le pouvoir à ceux qui travaillent et qui veulent vivre dignement de leur travail", avec "un vrai salaire" et "pas des primes", car "les primes, ça déprime !".

Les primes sont aussi "à la tête du client" et "ça ne cotise pas pour la Sécu ni pour la retraite". Autrement, dit "c'est une arnaque !".

Fabien Roussel veut donc "augmenter les salaires pour toutes et pour tous".

"Et nous ferons l'égalité salariale femmes-hommes en un an de temps", a encore lancé sous les applaudissements le candidat communiste, pour qui "le temps du respect et de la dignité est venu".

"Oui, nous disons qu'il est possible d'éradiquer le chômage et la pauvreté par le travail. Le chômage, ce sont ceux qui sont au pouvoir depuis 40 ans qui l'ont créé", a-t-il poursuivi, épinglant la proposition d'Emmanuel Macron de conditionner le RSA à une quinzaine d'heures d'activités.

Il a aussi proposé "la reconnaissance pour nos retraités", notamment avec une retraite minimale à 1.200 euros et la fin de "ces Ehpad hors de prix plus prompts à gaver les actionnaires qu'à nourrir leurs pensionnaires".

"Finis les Ehpad à but lucratif. Finis les fonds vautours qui se font du beurre sur nos anciens. Ils passeront sous coupe publique, dans un grand service public du grand âge", a-t-il encore martelé.

"Ca donne la pêche !", a réagi après le meeting Jeanne Jimenez, 69 ans, une "fille de républicain espagnol" qui a fait sa "première campagne avec Jacques Duclos" candidat communiste à la présidentielle de 1969.

"J'ai toujours voté à gauche mais je n'ai jamais voté communiste", explique Dominique Valmary, 72 ans. "Fabien Roussel est très bon sur le fond et sur la forme. Ce sera la première fois que je voterai communiste".