Présidentielle: Roussel veut doubler l'aide à la pierre dans les villes de moins de 3.500 habitants

Le candidat communiste Fabien Roussel veut doubler les aides à la pierre pour les bailleurs dans les villes de moins de 3.500 habitants, afin de "démétropoliser" la France, explique-t-il dans un entretien à La Dépêche du Midi à paraître mardi.

Lors de son premier grand meeting dimanche à Marseille devant 3 à 4.000 personnes, le candidat avait dit vouloir "mettre un stop à ce mouvement de métropolisation à marche forcée" et "redonner du poids aux communes, revitaliser nos campagnes, réaménager le territoire".

Pour cela, il faut "rendre le logement en zones rurales et semi-urbaines beaucoup plus attractif", explique Fabien Roussel, qui propose "que l'Etat, dans le cadre de sa politique de logements sociaux et de l'autonomie des personnes âgées, double l'aide à la pierre en direction des bailleurs dans les villes de moins de 3.500 habitants".

Il propose également "que l'on crée les conditions d'une réindustrialisation au service des zones rurales et semi-urbaines", et "un projet de développement des services publics qui commencera par un moratoire sur les fermetures puis une réouverture des Trésoreries municipales, des petites lignes ferroviaires, des bureaux de poste, des maternités, des hôpitaux de proximité. L'attractivité des territoires ruraux passe par là".

Pour financer ces mesures, le candidat communiste prévoit "un redéploiement et une augmentation du budget de l'Etat", avec notamment les crédits européens et la remise en place de l'impôt sur les grandes fortunes "pour les grandes fortunes du pays", qui sont "à la tête d'un patrimoine de 1.028 milliards d'euros".

Le communiste, crédité autour de 3% à 4% des intentions de vote, estime qu'"avec ces mesures de justice fiscale, je pourrai augmenter le budget de l'Etat de 100 milliards d'euros dès 2023".