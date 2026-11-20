Près d'un maire sur deux exclut de parrainer un candidat à la présidentielle ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

"Ils ne veulent pas forcément le +grand soir+ promis" par certains prétendants, note un expert: à cinq mois de l'élection présidentielle, les maires se montrent réticents à parrainer un candidat, principalement par peur d'être étiquetés politiquement, selon une enquête publiée vendredi.

Quelque 48,3% d'entre eux refuseraient aujourd'hui d'accorder leur parrainage à un ou une candidate qui les solliciterait, révèle l'étude publiée par l'Association des maires de France (AMF) et le Cevipof/Sciences Po sur "l'état d'esprit des maires", réalisée auprès de 4.489 maires du 5 octobre au 13 novembre.

Seuls 27,6% accepteraient, tandis que 24,1% n'ont pas encore pris de décision.

"Cela s'explique d'abord à 45% par la peur qu'un parrainage ne soit interprété comme un soutien politique, mais aussi que ce soit mal perçu par leur conseil municipal et par leurs concitoyens", explique à l'AFP Martial Foucault, professeur à Sciences Po et coauteur de l'étude.

Cette prudence reflète aussi le profil des élus locaux puisque 91% des 34.875 maires de France ont été élus en mars sans étiquette partisane.

Pour ces maires, le parrainage "devrait avant tout constituer une participation active à la vie démocratique du pays, sans qu'il ne soit interprété comme un alignement sur un programme partisan".

En 2022, l'ex-maire de Pau François Bayrou avait ainsi accordé sa signature à une Marine Le Pen en difficulté pour récolter le précieux sésame.

Autre motif de réticence: la publicité du parrainage. Depuis 2016, les noms des élus qui ont parrainé un candidat et ceux des candidats soutenus sont publiés sur le site du Conseil constitutionnel au fur et à mesure de la validation des signatures.

Pour 2027, la quarantaine de candidats déclarés ont jusqu'au 12 mars pour recueillir 500 parrainages.

"Au nom de la transparence démocratique, la publicité des parrainages reste un frein du côté des élus qui tiennent à se mettre à distance du jeu politique national", estime Martial Foucault, pour qui cette situation "devrait interpeller le Conseil constitutionnel".

Les hommes sont "nettement plus disposés (31,6%) que les femmes (18,1%) à soutenir un candidat, tandis que l'intention de parrainer augmente avec la taille de la commune, à mesure que l'affiliation partisane se renforce.

"France apaisée"

Les nouveaux maires élus en mars, qui représentent 40% des maires, semblent eux "moins disposés" à parrainer, ce qui s'explique par un positionnement idéologique "moins affirmé", 33% ne se situant pas sur un axe politique "gauche-droite".

Parmi les raisons qui motivent le choix d'un candidat, le "partage des idées" apparaît comme décisif (78,1%), bien plus que l'appartenance à un parti, et les maires sont aussi plus enclins à soutenir des candidatures présidentielles de droite.

"Cela correspond à la sociologie politique des maires qui ont été élus", observe Martial Foucault.

A l'inverse, les candidatures de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, situées aux extrémités de l'échiquier politique, font l'objet d'un "rejet massif", alors même que ces candidats figurent en tête des sondages.

Interrogés sur leurs attentes en vue de la présidentielle, 47,2% disent espérer un "vrai changement social et politique", contre 70,7% pour l'ensemble des Français, et 41,2% souhaitent une "France apaisée" contre seulement 16,5% des Français.

"Ils ne veulent pas forcément le +grand soir+ promis par un candidat aux propositions magiques, ce qui montre qu'ils se sont à leur manière fortement institutionnalisés", reconnaît Martial Foucault.

Parmi les autres enseignements, 96% des maires ont été élus dès le premier tour, ce qui s'explique notamment par la réforme du mode de scrutin dans les communes de moins de 1.000 habitants, qui s'est traduite par la présence d'une seule liste dans deux communes sur trois.

Quatre maires sur dix sont de nouveaux maires, mais l'âge moyen frôle toujours les 60 ans, tandis que les femmes représentent 22,8% des édiles, contre 19,8% en 2020, malgré la nouvelle obligation de constituer des listes paritaires dans les petites communes.

Sur le plan financier, la proportion de maires jugeant les finances de leur collectivité "critiques" passe de 11% à 20% en seulement un an.

A noter enfin que 64% des maires constatent un vieillissement de leur population, et 71% signalent des difficultés d'accès à un médecin traitant. Les fermetures de classes apparaissent comme la principale menace pour l'avenir de la commune.