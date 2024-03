Présidentielle: Poutine dit aux Russes de voter et de ne pas "se détourner du chemin"

Le président russe Vladimir Poutine lors de son adresse aux électeurs avant la présidentielle, le 14 mars 2024 ( POOL / Mikhail METZEL )

Vladimir Poutine a appelé jeudi les Russes à ne pas se "détourner du chemin" qu'il a fixé et à voter à la présidentielle des 15-17 mars, un scrutin destiné à le réélire triomphalement en l'absence de toute opposition et en plein assaut contre l'Ukraine.

Le président russe, aux commandes du pays depuis 24 ans, a jugé "critique de ne pas se détourner du chemin" et d'aller voter pour exprimer "une position civile et patriotique".

"Il nous faut confirmer notre unité et détermination à aller de l'avant", a ajouté M. Poutine, qui fera face à trois candidats sans envergure.

Ces derniers ne s'opposent ni à l'offensive ukrainienne, ni à la répression qui a éradiqué toute forme d'opposition, culminant avec la mort en prison du détracteur numéro un du Kremlin fin février, Alexeï Navalny.

M. Poutine, qui présente le conflit qu'il mène chez son voisin comme une guerre face à l'Occident dans laquelle la Russie joue sa survie, a évoqué les "temps difficiles" que vivent les Russes, sans pour autant les détailler.

"Pour continuer de riposter à ces défis de manière digne et de surmonter avec succès les difficultés, il faut continuer de rester unis et sûrs de nous", a jugé le chef du Kremlin.

L'économie russe, sous sanctions internationales, s'est certes relevée mais elle est focalisée sur l'effort de guerre et l'industrie militaire, l'offensive de Moscou étant entrée dans sa troisième année alors que le Kremlin pensait pouvoir soumettre l'Ukraine en quelques jours ou semaines.

Un écran montre le président russe Vladimir Poutine, à Saint-Pétersbourg en Russie le 13 mars 2024 ( AFP / Olga MALTSEVA )

S'agissant du front, M. Poutine présente de récentes conquêtes, en particulier la prise de la ville d'Avdiïvka en février, comme la preuve que son "opération militaire spéciale", l'euphémisme imposée par le Kremlin, est sur la bonne voie malgré des pertes importantes dont la Russie ne révèle pas l'ampleur.

Les forces russes sont à l'offensive et progressent pas à pas, notamment du fait de l'essoufflement de l'aide occidentale. Mais parallèlement de plus en plus de régions russes subissent des attaques de drones ukrainiens.

- Appel de Navalnaïa -

Le scrutin présidentiel, qui s'étale sur trois jours, débute avec l'ouverture des bureaux de vote en Extrême Orient à 08H00 locales vendredi (20H00 GMT jeudi) et s'achève avec la fermeture de ceux de Kaliningrad dimanche à 18H00 GMT.

La présidente de la Commission électorale russe, Ella Pamfilova, à l'ouverture du centre d'information de la Commission avant l'élection présidentielle, à Moscou le 14 mars 2024 ( AFP / STRINGER )

Dans les territoires ukrainiens annexés par la Russie, un vote anticipé est en cours depuis fin février.

Les détracteurs du Kremlin ne pourront, eux, pas se faire entendre. Le seul véritable opposant à avoir tenté de se présenter, Boris Nadejdine, a vu sa candidature rejetée par les autorités.

Par ailleurs, l'opposition a été décimée par les exils et les emprisonnements de ses figures mais aussi de ses militants de base. Et elle vient de perde son porte-étendant avec le décès en prison d'Alexeï Navalny à l'âge de 47 ans.

Les autorités ont évoqué une mort naturelle, tandis que les partisans de l'opposant et ses proches dénoncent un assassinat.

Un bureau itinérant pour le vote anticipé à l'élection présidentielle à Marioupol, en zone contrôlée par les forces russes en Ukraine, le 13 mars 2024 ( AFP / STRINGER )

Ioulia Navalnaïa, sa veuve en exil qui a jurée de poursuivre son combat, a appelé en conséquence les Russes à protester à l'occasion de la présidentielle en allant voter à midi les jours de scrutin pour n'importe quel candidat à l'exception de Poutine.

Des femmes de soldats russes mobilisés en Ukraine et qui réclament leur retour se sont jointes à cet appel.

L'élection de M. Poutine ne fait cependant aucun doute. Le scrutin doit le maintenir au pouvoir jusqu'en 2030. A la suite d'une réforme constitutionnelle, il pourra se représenter et rester aux commandes jusqu'en 2036, l'année de ses 84 ans.