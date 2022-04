Présidentielle: pour le Medef, le programme de Macron est "le plus favorable" pour l'économie

Le Medef a estimé lundi que le "programme d'Emmanuel Macron est le plus favorable pour assurer la croissance de l'économie et de l'emploi", tout en alertant "sur les conséquences de celui de Marine Le Pen" avant le second tour de l'élection présidentielle.

Le programme de la candidate du Rassemblement National "conduirait le pays à décrocher par rapport à ses voisins et à le mettre en marge de l'Union européenne", assure l'organisation patronale dans un communiqué.