Edouard Philippe lors d'une visite à l'Institut Curie, le 26 novembre 2026 à Paris ( AFP / Lou BENOIST )

Renforcer la prévention, garantir l'accès aux soins, "refonder l'hôpital" et faire entrer le système de soins français "dans le 21e siècle" : Édouard Philippe a présenté jeudi les grandes lignes de son programme en matière de santé, à cinq mois de l'élection présidentielle dans une campagne à relancer.

Le candidat Horizons s'est exprimé à l'issue d'une visite de l'Institut Curie, dans le 5e arrondissement de Paris, une semaine après avoir dévoilé le premier volume de son programme pour l'Élysée.

Avec un constat planté d'emblée : "Nous n'allons pas dépenser moins en matière de santé" mais, au contraire, devoir "investir", a expliqué l'ancien Premier ministre, qui souhaite pourtant tailler sensiblement dans les dépenses sociales et le train de vie de l'État.

Mais "toutes celles et ceux qui" considèrent que des économies sont réalisables dans le domaine de la santé, "soit mentent aux Français, soit se trompent lourdement", a insisté Édouard Philippe, qualifiant de "décroissance sanitaire" le programme en la matière de Marine Le Pen. Et appelant, en réponse à une question sur David Lisnard, à se méfier de ceux qui veulent "renverser la table en permanence", au risque de "jeter le bébé avec l'eau du bain".

Pour le maire du Havre, il s'agira donc de "dépenser mieux" afin de maintenir cette "fierté française" d'un système de soins universel.

Les mesures présentées jeudi sont articulées autour de trois grandes priorités, à commencer par la prévention. Édouard Philippe entend notamment instaurer de nouvelles vaccinations obligatoires, contre les papillomavirus mais aussi contre la grippe pour les soignants et pour les résidents d'Ehpad.

"Est-ce qu'on peut se dire qu'en matière de santé, plutôt que les postures et les contestations sur TikTok, c'est l'expertise des gens qui soignent, des gens qui cherchent, qu'il faut utiliser ?", a rétorqué l'ancien Premier ministre, interrogé sur la sensibilité de ces mesures, lui qui à Matignon avait déjà élargi la liste de vaccins obligatoires.

La prévention doit également passer par l'école avec le rétablissement d'une médecine scolaire "digne et efficace", a expliqué M. Philippe, qui entend "mettre le paquet sur la santé mentale" en formant "beaucoup plus de psychiatres et de pédopsychiatres" et instaurer "une forme de loi Evin" de prévention contre l'addiction aux écrans.

"Confiance" envers les médecins libéraux

Deuxième volet : "garantir l'accès aux soins", premier grief des Français. Mais sans coercition : "on ne fait pas une politique de santé contre les médecins", a expliqué l'ancien soutien d'Alain Juppé.

Fort de cette "confiance", Édouard Philippe demandera aux organisations de médecins libéraux de "réfléchir pendant six mois à la détermination d'une règle d'installation pour que les nouveaux médecins puissent s'installer de façon harmonieuse sur le territoire national". Et s'ils échouent à fixer une règle, a-t-il ajouté, "nous devrons la fixer collectivement".

Le candidat Horizons souhaite notamment "instaurer une obligation de solidarité", chaque médecin devant exercer au moins une semaine par an dans les zones les plus désertées. Il souhaite former 14.000 médecins par an pendant le quinquennat, notamment davantage de généralistes.

L'hôpital, lui, devra être "refondé" pour le rendre "plus libre de sa gestion et de ses moyens", a prôné l'ancien Premier ministre, qui entend notamment permettre aux hôpitaux publics de recruter eux-mêmes leurs médecins et d'instaurer des politiques de rémunération au mérite.

"Je laisserai le choix aux établissements, aux collectivités territoriales de procéder à des recrutements soit dans le cadre du statut de fonctionnaire, soit dans le cadre privé qui permet de créer d'autres types de souplesse, notamment en matière de rémunération", a précisé Édouard Philippe, qui entend réserver le statut de fonctionnaires aux seuls métiers régaliens et aux enseignants.

Il entend enfin faire entrer le système de soins "dans le 21e siècle". Regrettant que la France soit "très en retard dans l'harmonisation du système d'information et dans l'échange des données", il a distillé plusieurs propositions, dont celle de faire de +mon espace santé+ un "outil absolument complet" rassemblant les données médicales des patients. Il entend également "mettre à la disposition de chaque Français un assistant médical personnel fondé sur l'intelligence artificielle, gratuit, universel, souverain et hébergé en France".