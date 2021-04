Présidentielle : pour Arnaud Montebourg, Marine Le Pen "va gagner"

L'ancien ministre socialiste s'est confié dans un entretien au Financial Times .

Arnaud Montebourg, en octobre 2017, à Grenoble ( AFP / JEFF PACHOUD )

Après des semaines d'absence médiatique en raison d'un "Covid carabiné", Arnaud Montebourg a évoqué la prochaine élection présidentielle dans une interview au Financial Times , qui consacre un article sur le duel annoncé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au printemps 2022.

L'ancien ministre de l'Economie de François Hollande, qui avait quitté le navire sur fond de divergences profondes avec l'exécutif, éreinte celui qui lui avait succédé à Bercy avant de remporter sa bataille pour l'Elysée en 2017.

Le Pen, Trump et le Brexit

Emmanuel Macron est "détésté parce qu'il est arrogant", juge t-il ainsi, estimant qu'il ne constitue plus un "rempart" face au Rassemblement national. "C'est lui qui mettra au pouvoir Madame Le Pen", ajoute t-il encore, avant d'affirmer que la finaliste de la dernière élection "gagnera" le scrutin. "C'est la même chose que le phénomène Trump ou le Brexit", déclare t-il encore.

Partisan du "Made In France" et de la souveraineté industrielle, Arnaud Monteboug a fait son retour dans le paysage politique français, attirant les commentaires de plusieurs responsables de bords différents. "On a un espace en commun", a ainsi noté Yannick Jadot au sujet de l'ancien ministre socialiste, tandis qu'à droite, le numéro 2 des Républicains Guillaume Peltier relevait des "points communs", sur la "souveraineté" ou le "patriotisme économique notamment".