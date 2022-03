Présidentielle : plus de 4 électeurs sur 10 ne peuvent pas citer la moindre proposition d'un candidat

Une enquête BVA pour Orange vient illustrer le flou persistant qui entoure la campagne électorale en cours, à moins de trois semaines du premier tour.

A moins de trois semaines de l'élection, les propositions des candidats peinent à s'ancrer dans l'esprit des électeurs (illustration) ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Malgré des mois de déplacements, de prises de parole et d'apparitions médiatiques, les candidats à l'Elysée ne parviennent pas à faire connaitre leurs programmes à l'ensemble des électeurs, dont beaucoup abordent le scrutin dans le flou. Ainsi, selon une enquête menée par l'institut BVA pour Orange , plus de quatre Français inscrits sur les listes électorales sur dix (43%) ne sont pas capables de citer la moindre proposition d'un candidat à l'Elysée, traduisant le peu d'impact d'une campagne qui "imprime" mal dans l'opinion.

Manque d'information

Cette relative méconnaissance qui tiendrait en partie à un manque d’information : 42% des électeurs se disent mal informés sur les programme des candidats à l’élection présidentielle, selon cette les résultats de cette étude, révélée vendredi 25 mars.

Trois propositions sont toutefois connues par plus de trois Français sur quatre quand on les leur cite : le conditionnement du RSA à une activité ou formation de 15 à 20 heures par semaine, proposé par Emmanuel Macron, l'augmentation du SMIC à 1.400€ net, proposée par Jean-Luc Mélenchon, et l'interdiction de la chasse le week-end et les vacances scolaires, proposée par Yannick Jadot.

A presque deux semaines du 1er tour de la présidentielle, le spectre de l'abstention, annoncée une nouvelle fois à un niveau record, plane plus que jamais sur une fin de campagne en trompe l'oeil qui peine à mobiliser les Français.

Mais les spécialistes des élections divergent sur la gravité du mal et sur les "victimes" des effets démobilisateurs d'une victoire annoncée, à en croire les sondages, d'Emmanuel Macron. Selon une récente enquête BVA pour Orange et RTL sur les abstentionnistes, seuls 71% des sondés déclarent avoir l'intention d’aller voter. Si cela se confirmait dans les urnes le 10 avril prochain, le niveau d'abstention serait similaire à celui observé le 21 avril 2002 (28,4%), le plus haut niveau jamais enregistré pour un 1er tour d'une élection présidentielle, et bien plus qu'en 2017 (22,2%) qui n'était déjà pas un bon cru.